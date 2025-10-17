自由電子報
娛樂 電視

50歲Gigi體力透支落淚 老公「1句溫柔安慰」暖哭觀眾

〔記者侯家瑜／台北報導〕大型混合健身競技節目《最強的身體》第十集將於本週日播出，邀集多組明星參戰，話題再掀高潮。其中最受矚目的，莫過於被譽為模範夫妻的史丹利與Gigi首度合體挑戰混雙賽，50歲的Gigi更是節目中年紀最大的女參賽者，過程中一度因體力透支落淚，史丹利則溫柔安慰：「妳已經很棒了！」成為全場最暖畫面。

Gigi翻沙包卡關淚崩，老公史丹利（左）安慰肯定。（好看娛樂提供）Gigi翻沙包卡關淚崩，老公史丹利（左）安慰肯定。（好看娛樂提供）

節目集結演藝圈各路高手，包括史丹利、Gigi夫妻檔，周定緯與李宣榕、Ozone的李哲言與黃文廷，以及林彥君、張家瑋、曾奕翔、各務孝太、許時豪、王大文等人，星光與肌力兼具，戰況激烈。

《最強的身體》周定緯（左）與李宣榕攜手作戰。（好看娛樂提供）《最強的身體》周定緯（左）與李宣榕攜手作戰。（好看娛樂提供）

《星光幫》老友周定緯與李宣榕則首度攜手出戰，默契十足，周定緯笑說：「用扛的都要把隊友扛到終點！」兩人笑鬧間也展現堅強意志。

Gigi挑戰年紀最長女選手。（記者侯家瑜攝）Gigi挑戰年紀最長女選手。（記者侯家瑜攝）

女單部分，林彥君展現驚人爆發力，輕鬆翻越沙袋，讓主播徐展元大讚「非常佩服！」而張家瑋也首次挑戰這種高強度競賽，她坦言雖平時有健身習慣，但這次仍感壓力十足，「很期待看到自己的極限在哪裡。」她揮汗奮戰、全力以赴的模樣，展現女神不只能演也能拚的魅力。

《最強的身體》Ozone黃文廷落淚。（好看娛樂提供）《最強的身體》Ozone黃文廷落淚。（好看娛樂提供）

偶像團體Ozone的李哲言與黃文廷則代表男團出征，兩人立志奪冠，現場更有百名粉絲清晨排隊應援。黃文廷完賽後感動落淚，李哲言立刻給予擁抱，畫面超暖。

八點檔女神張家瑋（右1），也勇闖女單賽。（好看娛樂提供）八點檔女神張家瑋（右1），也勇闖女單賽。（好看娛樂提供）

女單賽事方面，知名女星「151」林彥君雖身材嬌小，但表現驚人。（好看娛樂提供）女單賽事方面，知名女星「151」林彥君雖身材嬌小，但表現驚人。（好看娛樂提供）

男雙賽部分，《全明星運動會》戰友曾奕翔與各務孝太合體，展現默契與力量；「撞臉兄弟」許時豪與王大文再度組隊，搞笑又熱血，笑聲與汗水交織，讓觀眾大呼過癮。

