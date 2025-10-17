自由電子報
娛樂

黃立成傳爆倉噴台幣17億 帳戶餘額曝光 被虧資產跳水回應了

黃立成曬出最新自拍，網友都很擔心他的資產虧損。（翻攝X）黃立成曬出最新自拍，網友都很擔心他的資產虧損。（翻攝X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕52歲的「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈多時，近來驚爆在加密貨幣市場慘賠5660萬美元（約17億元台幣），帳戶僅剩32.8萬美元（約1000萬元台幣），對於資產噴發，他不以為意仍與網友互動，昨在社群曬出自拍，人在加州的他身處無邊際泳池享受高樓風景，臉上掛著微笑，對於虧損似乎不在意。

熱衷投資的黃立成，面對加密貨幣出現巨額虧損，他接連在社群發文，除了轉發相關報導，同時表示「過程蠻有趣」，並貼出比特幣回升走勢圖，不僅不擔心，更霸氣稱：「Crypto Rules Everything Around Me（加密貨幣掌控著我的世界）」。

就算面對17億元台幣的虧損，黃立成淡定表示「Was fun while it lasted（過程蠻有趣）」，還有投資三大心法，展現對加密貨幣的十足信心。

黃立成曬出最新自拍，有網友發覺他的白頭髮多了不少，擔心他因為投資失利而白了頭，還有人將他的自拍照透過AI生成跳水影片，虧他「資產跳水」，他看了也幽默回應：「Wheeeeee」。

