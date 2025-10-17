岳庭砸1800萬泰國置產樂當包租婆 遇黑貓就出事嘆有陰影

岳庭登《聚焦2.0》分享在泰國買房眼光。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人岳庭出道多年，早期參與多部戲劇作品，與法籍老公結婚20多年育有兩子，目前定居泰國普吉島，與先生共同經營民宿，日前她登上《聚焦2.0》大方分享除了當民宿老闆娘，私下也有投資房地產，先是砸下1800萬台幣購入含泳池120坪的豪華別墅，後續也靠精準投資眼光陸續購入其他房產，成為正港包租婆。

岳庭民宿經營有聲有色，砸1800萬台幣於普吉島置產。（年代提供）

泰國物價低廉、氣候宜人，不僅是觀光客的旅遊首選，也吸引不少投資客前往置產，被譽為移居天堂。岳庭提到泰國的民生消費相當便宜，不用千元就能在餐廳享用火鍋大餐，高爾夫球不需要高昂會費，竟只要400元台幣，稱在台灣打一次高球的價錢夠她在泰國打一個月。人在異鄉總有意外，岳庭表示兒子曾因蚊子叮咬引發敗血症心肌炎，好在兒子經急救後平安康復，如今回想依然餘悸猶存。沒想到過沒多久竟換老公倒下，經診斷為膽結石，懷疑與老公實行168斷食法長期空腹有關。

岳庭與法籍老公結婚多年，目前移居泰國。（年代提供）

說到迷信，岳庭坦言對黑貓有所顧忌。從前家裡養狗，某天一隻從未見過的黑貓到家門口晃悠，面對愛犬警惕狂吠也毫不在意，第二天愛犬離世，第三天黑貓再度出現，竟走到愛犬原本的位子趴下睡覺，令她毛骨悚然。後來在高球場遇見黑貓，為了克服心魔還特意走去和牠拍照，不料返台走在人行道差點被掉落的水泥塊砸傷，就連朋友離世、家人生病，前後身邊都有黑貓蹤影，幾次巧合難免聯想，現在看見黑貓還是會害怕。

