自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

岳庭砸1800萬泰國置產樂當包租婆 遇黑貓就出事嘆有陰影

岳庭登《聚焦2.0》分享在泰國買房眼光。（年代提供）岳庭登《聚焦2.0》分享在泰國買房眼光。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人岳庭出道多年，早期參與多部戲劇作品，與法籍老公結婚20多年育有兩子，目前定居泰國普吉島，與先生共同經營民宿，日前她登上《聚焦2.0》大方分享除了當民宿老闆娘，私下也有投資房地產，先是砸下1800萬台幣購入含泳池120坪的豪華別墅，後續也靠精準投資眼光陸續購入其他房產，成為正港包租婆。

岳庭民宿經營有聲有色，砸1800萬台幣於普吉島置產。（年代提供）岳庭民宿經營有聲有色，砸1800萬台幣於普吉島置產。（年代提供）

泰國物價低廉、氣候宜人，不僅是觀光客的旅遊首選，也吸引不少投資客前往置產，被譽為移居天堂。岳庭提到泰國的民生消費相當便宜，不用千元就能在餐廳享用火鍋大餐，高爾夫球不需要高昂會費，竟只要400元台幣，稱在台灣打一次高球的價錢夠她在泰國打一個月。人在異鄉總有意外，岳庭表示兒子曾因蚊子叮咬引發敗血症心肌炎，好在兒子經急救後平安康復，如今回想依然餘悸猶存。沒想到過沒多久竟換老公倒下，經診斷為膽結石，懷疑與老公實行168斷食法長期空腹有關。

岳庭與法籍老公結婚多年，目前移居泰國。（年代提供）岳庭與法籍老公結婚多年，目前移居泰國。（年代提供）

說到迷信，岳庭坦言對黑貓有所顧忌。從前家裡養狗，某天一隻從未見過的黑貓到家門口晃悠，面對愛犬警惕狂吠也毫不在意，第二天愛犬離世，第三天黑貓再度出現，竟走到愛犬原本的位子趴下睡覺，令她毛骨悚然。後來在高球場遇見黑貓，為了克服心魔還特意走去和牠拍照，不料返台走在人行道差點被掉落的水泥塊砸傷，就連朋友離世、家人生病，前後身邊都有黑貓蹤影，幾次巧合難免聯想，現在看見黑貓還是會害怕。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中