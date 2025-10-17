陳匡怡曬自拍照惹風波 命理師曝她是「精神潔癖型美女」

〔記者侯家瑜／台北報導〕前「台大五姬」之一的陳匡怡近日因飯局風波再掀熱議。她曬出與學長聚餐的自拍照，照片中一名已婚男士入鏡，引發爭議，甚至被指精神異常。對此，陳匡怡嚴正否認，怒嗆遭惡意抹黑。命理師沈嶸也出面以靈學角度分析，指出陳匡怡並非精神異常，而是典型的「孤芳自賞命」，屬於靈魂層面過於自我、潔身自愛的性格。

陳匡怡近來社群貼文頻引話題。（資料照，記者王文麟攝）

沈嶸解釋，陳匡怡的靈魂特質中帶有「挑剔」、「龜毛」、「完美主義」與「不容妥協」的能量，這讓她在人際互動中常被誤解為難相處或冷漠。她道德感強烈，凡事講究原則，一旦看到不正當之事便會直言指正。前世通靈結果也顯示，她是一位極度重視禮教的女教師，嚴以律己卻疏於與人連結。

命理師沈嶸以靈學角度解析陳匡怡命格。（沈嶸提供）

沈嶸指出，陳匡怡目前的情感狀況也受此影響，就是渴望婚姻卻難遇合適對象。雖不乏追求者，卻因過於理想化而屢錯良緣。她的發文與自拍，只是自我療癒與尋求肯定的方式，而非精神異常的表現。沈嶸建議，若她能學會「與人結善緣」，未來仍有望迎來真正屬於自己的幸福。

