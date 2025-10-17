韓國天團刺激高雄市區訂房率破九成 觀光局祭稽查成果阻哄抬房價

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國天團BLACKPINK本月18、19日於高雄世運主場館開唱，刺激高雄市區飯店訂房率在10月18日破9成；高市觀光局今搬出9、10月稽查成果，嚇阻惡意哄抬房價。

觀光局稽查「承攜行旅-高雄新崛江」房價符合規定。（觀光局提供 ）

觀光局長高閔琳強調，執法沒有假期，也沒模糊空間，不容許任何業者趁機哄抬旅館房價傷害高雄城市觀光形象、影響消費者及歌迷粉絲權益。

請繼續往下閱讀...

高閔琳說明，觀光局除一般性稽查，更超前部署在國際天團宣布來高雄演唱訊息公布初期，即針對旅館房價展開多次專案稽查，自9月至今（10月17日）已聯合消保官針對重點區域完成近50家次專案檢查。

觀光局稽查「德瑞旅店」房價符合規定。（觀光局提供）

本年度觀光局更已執行476次旅宿稽查，其中高達320家次乃針對旅館房價，目前查獲1家非法旅宿處以強制執行斷水斷電、房價違規業者則查獲5家，均較去年、前年同期違規家數大幅減少。

觀光局向業者喊話，市場供需絕非惡意哄抬房價藉口，本年度左營區非法日租業者「聚所」已遭強制執行斷水斷電、「日光高鐵精品旅館」因違規超收房價，也被觀光局揪出並依法查處。

高雄中央公園英迪格酒店響應「粉紅氛圍」。（觀光局提供）

觀光局重申執法決心與力道將不斷加強，一旦查獲任何業者向旅客收取高於備查的客房價格，或用惡意手段任意取消訂房，將立即依發展觀光條例第55條第3項規定，祭出新臺幣1萬至最高5萬元罰鍰，並以房間數「逐間開罰」絕不手軟，所有違規業者將公布於觀光局官網「高雄旅遊網」（https://khh.travel/）公告。

觀光局再次提醒，民眾旅遊規劃訂房前，可至「台灣旅宿網」確認合法旅宿與備查房價；若遇任何消費爭議，可立即透過行政院消保處線上平台、或撥打1950、07-7409802專線提出申訴。

