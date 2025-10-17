于朦朧法會吸百粉哀悼！孫德榮下跪求天：快來找沒用的爸爸

孫德榮為于朦朧舉行法會。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／新北報導〕孫德榮為中國男星于朦朧舉行的「悼兒朦朧安靈收魂法會」在今天（17日）中午12點20分登場，吸引百名粉絲到場，現場氣氛莊重嚴肅，而于朦朧的照片則選用他生前露出燦笑的模樣，讓人看了更加不捨。

孫德榮表情哀戚，于朦朧法會現場有許多「魚」氣球。（翻攝自YouTube）

法會地點選在板橋新月會館，整場法會長達5小時，同時開放直播，提供粉絲觀看。也一如孫德榮先前所說，法會現場用好幾隻魚氣球布置，「魚」代表于朦朧，為莊嚴的法會現場增添色彩。

于朦朧的照片露出燦笑，令人更加不捨。（翻攝自YouTube）

孫德榮在新月會館外下跪，請上天把于朦朧帶來。（翻攝自YouTube）

孫德榮大約在12點40分於新月會館外下跪，進行「秉天祈請」儀式，他表示：「在此祈求天，讓我的孩子于朦朧的魂魄來到新北市新月會館，接受這個沒有用的爸爸幫你做的祈福法會，希望天上諸神諸佛把我的孩子于朦朧帶過來，感謝。」孫德榮表情哀戚，行動還需要人幫忙攙扶，看起來有些疲憊。

