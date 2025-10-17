自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧法會吸百粉哀悼！孫德榮下跪求天：快來找沒用的爸爸

孫德榮為于朦朧舉行法會。（翻攝自YouTube）孫德榮為于朦朧舉行法會。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／新北報導〕孫德榮為中國男星于朦朧舉行的「悼兒朦朧安靈收魂法會」在今天（17日）中午12點20分登場，吸引百名粉絲到場，現場氣氛莊重嚴肅，而于朦朧的照片則選用他生前露出燦笑的模樣，讓人看了更加不捨。

孫德榮表情哀戚，于朦朧法會現場有許多「魚」氣球。（翻攝自YouTube）孫德榮表情哀戚，于朦朧法會現場有許多「魚」氣球。（翻攝自YouTube）

法會地點選在板橋新月會館，整場法會長達5小時，同時開放直播，提供粉絲觀看。也一如孫德榮先前所說，法會現場用好幾隻魚氣球布置，「魚」代表于朦朧，為莊嚴的法會現場增添色彩。

于朦朧的照片露出燦笑，令人更加不捨。（翻攝自YouTube）于朦朧的照片露出燦笑，令人更加不捨。（翻攝自YouTube）

孫德榮在新月會館外下跪，請上天把于朦朧帶來。（翻攝自YouTube）孫德榮在新月會館外下跪，請上天把于朦朧帶來。（翻攝自YouTube）

孫德榮大約在12點40分於新月會館外下跪，進行「秉天祈請」儀式，他表示：「在此祈求天，讓我的孩子于朦朧的魂魄來到新北市新月會館，接受這個沒有用的爸爸幫你做的祈福法會，希望天上諸神諸佛把我的孩子于朦朧帶過來，感謝。」孫德榮表情哀戚，行動還需要人幫忙攙扶，看起來有些疲憊。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中