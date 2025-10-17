炎亞綸甜點品牌遭稽查！「傳期限標示缺失」發聲回應：絕無不實

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人炎亞綸自創甜點品牌中的「梨花酥」是今年中秋的熱門糕點，不過日前遭爆出他位於高雄的中央工廠，製造日期是印製包裝時間，而非實際出爐時間，高雄市衛生局14日獲報前往稽查，現場未見製作相關糕點，但環境作業有3缺失須限期改善。對此，炎亞綸的品牌稍早也發出聲明啟事，強調絕無任何不實之情事。

炎亞綸自創糕點品牌被衛生署稽查。（資料照，記者胡舜翔攝）

炎亞綸品牌表示，梨花酥皆由合法登記之中央廚房生產，製造過程全程留有生產紀錄。「產品包裝上之製造日期與效期標示，皆規定標示於盒底，並有完整留樣及溯源資料可供查驗，正式的檢驗報告期效為室溫存放45天，包裝盒則是自行酌減載明35天，也為了能最直觀呈現給消費者，我們於包裝上直接印製了有效期限到期日，絕無任何不實之情事。」

品牌也主動配合主管機關調查，並歡迎衛生單位隨時進廠查驗，「需改善的部分我們全力配合。近月因中秋節及檔期爆量，確實有短期人力支援及加班情形，本公司已重新檢討產線排程與人力配置，並強化勞動條件管理，確保每位同仁皆能在安全、合理與被尊重的環境中工作。」

HOHOS聲明啟事全文：

HOHOS 秉持誠實、透明、負責任的態度，特此說明如下：

本品牌所販售之「梨花酥」皆由合法登記之中央廚房生產，製造過程全程留有生產紀錄。

產品包裝上之製造日期與效期標示，皆規定標示於盒底，並有完整留樣及溯源資料可供查驗，正式的檢驗報告期效為室溫存放45天，包裝盒則是自行酌減載明35天，也為了能最直觀呈現給消費者，我們於包裝上直接印製了有效期限到期日，絕無任何不實之情事。

為避免外界誤解，我們亦已主動配合主管機關調查，並歡迎衛生單位隨時進廠查驗，以確保食品安全與標示透明。需改善的部分我們全力配合。

近月因中秋節及檔期爆量，確實有短期人力支援及加班情形，本公司已重新檢討產線排程與人力配置，並強化勞動條件管理，確保每位同仁皆能在安全、合理與被尊重的環境中工作。

HOHOS 自創立以來，始終堅持以「誠信為本、品質為先」為核心理念，我們理解外界對品牌的期待，也感謝各界指教，對於任何疑慮，我們將全力配合主管機關調查，並於確認結果後第一時間對外公布。

我們始終以最嚴謹的態度與行動回應各位親愛的消費者。

