NCT WISH要來了！林口體育館「願望之夜」明年2月引爆

NCT WISH人氣無敵，明年2月攻台。（SHOW Office提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團NCT WISH昨宣布將於2026年2月28日登台開唱，於林口體育館舉行巡迴演唱會，放話要與北台灣粉絲一同實現屬於「我們的願望」。

NCT WISH以「WISH for Our WISH」為口號，懷抱著以音樂與愛心實現所有人願望與夢想的抱負。團體由擁有出眾實力與清新魅力的6位最強成員SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO、SAKUYA組成，立志成為向全球粉絲傳遞強大希望能量的「WISH ICON（願望偶像）」。

NCT WISH將於明年2月28日林口體育館開唱。（SHOW Office提供）

作為NCT最後出道的團體，NCT WISH延續NCT「以地區為基礎的團體構成」特點，以日本為活動據點，並透過全球出道在韓國與日本同步展開活動。

出道以來，NCT WISH以2024年出道單曲《WISH》、第二張單曲《Songbird》及首張迷你專輯《Steady》等三張作品，累積銷量逼近200萬張，創下「2024年出道藝人最高銷量」的佳績。 今年9月1日再以第三張迷你專輯《COLOR》回歸，展現更成熟的音樂色彩與表演魅力，持續掀起全球熱潮。

此外，自2024年11月至2025年6月舉辦的《NCT WISH ASIA TOUR LOG in》橫跨亞洲14個地區（石川、京都、神奈川、兵庫、福岡、愛知、首爾、澳門、香港、新加坡、台北、雅加達、曼谷等），共計舉行25場公演、全場次皆完售，並因追加場次需求與各地媒體熱烈關注。

NCT WISH《INTO THE WISH _ Our WISH》台北場海報。（SHOW Office提供）

作為巡演中重要一站，NCT WISH期待透過台北場的演出，讓西珍妮（粉絲名）們能近距離感受他們的舞台魅力，共同見證團體邁向新階段的重要時刻。

演唱會門票開放官方粉絲Weverse會員優先購登記，完成登記的會員可優先於11月12日進行會員優先購票。遠傳會員購與一般售票將分別於11月15日10點與11點於遠大售票網站正式開售，更多活動與售票詳情可關注主辦單位SHOW Office官方社群與公告。

