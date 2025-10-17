于朦朧死因吵翻天！２名醫隔空開戰互嗆 高大成酸爆回擊

于朦朧死因引起討論。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星于朦朧9月初離奇身亡，官方火速「蓋牌」結案，定調為酒後意外，網路輿論超多則，從「拒絕潛規則遭虐殺」、到「吞下隨身碟被滅口」，各種陰謀論滿天飛。隨著影片及音檔「日日更新」，讓不少網友越看越毛，認為整個事件越來越像懸案。

精神科醫師沈政男日前跳出來「逆風發言」，直接斷定：「這案子不是凶殺！」他還搬出台中「五億高中生墜樓案」當例子，強調若真是謀殺，兇手根本不會選「墜樓」這種難度超高的偽裝方式，「搬屍體又重，還得上高樓，驗屍報告一看就露餡。」

沈政男提出「三大關鍵點」，被害人遺體不好搬、凶手要能上高樓才行、生前墜樓與死後墜樓傷勢差異明顯，驗屍報告一驗就知道。他認為與其相信網路謠言，不如用科學眼光看事，「政治讓人看不清現實，別被陰謀論帶風向」。

《Newtalk新聞》報導，沈政男的言論一出，立刻引爆法醫高大成的火氣，不留情面地開嗆：「精神科醫師怎麼會懂法醫？太淺見了！」更酸爆：「一個連生前墜樓、死後墜樓都分不出來的人，還想談驗屍？拜託先去看法醫的書吧！」

高大成更撂狠話：「落後殘忍的國度與我何干？我對中國人的死沒興趣。」但嘴上這麼說，仍忍不住補刀表示，若以「五億高中生」案為例，當時驗屍報告清楚顯示滿身針孔、手頸都有生前傷，卻全身骨頭沒斷，只有急救造成的肋骨骨折，他推測「那根本是從三樓丟下來的，不是十樓」，語氣霸氣又酸味十足。

