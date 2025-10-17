嫁霍建華9年 林心如公開夫妻情趣 罕揭「婚姻真實面」

〔記者李紹綾／台北報導〕林心如近期參加婚姻紀實觀察真人秀節目《再見，愛人5》，聊起與霍建華的9年婚姻現況，她笑說：「有時候小小鬧彆扭或吵架，其實也是情趣啦！」

林心如（左）、霍建華結婚9年育有一女。（翻攝自臉書）

林心如結婚9年、育有8歲女兒，她坦言夫妻難免有摩擦，但她覺得爭吵並非壞事，「有時候反而能讓生活多一點溫度」，她自曝與老公霍建華有個「吵架鐵則」，就是絕對不在女兒面前起爭執，「我們都會忍到她睡著才開始溝通，因為孩子不該看到爸媽吵架」，被問到顏值這麼高，會不會像偶像劇那樣浪漫吵架？她笑回：「現在都長大了，不會那麼誇張啦。」

請繼續往下閱讀...

節目中，林心如被虧是來「取經」還是「取材」？她妙回：「我是來避免犯錯的！」她認為每段關係都是一面鏡子，透過觀察別人，也能反思自己，「學著怎麼讓婚姻更好」。

林心如近年擔任戲劇製作人，她透露目前忙著新影集《有愛我們床上談》的後製，同時開發新劇本，打趣喊：「真的手癢，好想演戲，不然好無聊。」她強調，女人走進家庭可以少接點工作，但不能迷失自己，「有事業真的很重要」。

林心如擔任《再見，愛人》觀察來賓。（翻攝自微博）

《再見，愛人5》觀察室嘉賓陣容包括胡彥斌、Papi醬，節目集結鄧莎、李施嬅、何美延等明星夫妻，林心如這回以「觀察嘉賓」身分回歸，既認真又幽默，讓網友大讚：「果然是情感界的資深製作人代表！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法