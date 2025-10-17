自由電子報
娛樂 最新消息

馬克華柏格再度帶全家一起逃！《全家逃走中》好評推續集前進歐洲

馬克華柏格（左）和蜜雪兒摩納漢在《全家逃走中2：在節難逃》續扮夫妻。（Apple TV提供）馬克華柏格（左）和蜜雪兒摩納漢在《全家逃走中2：在節難逃》續扮夫妻。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由馬克華柏格、蜜雪兒摩納漢領銜主演的動作喜劇電影《全家逃走中》全新續集《全家逃走中 2：在節難逃》釋出首支預告。這個與眾不同的家庭將再度「逃走」，前往歐洲展開一場驚險又爆笑的失控假期。

首集《全家逃走中》自2023年上線後，廣受全球觀眾好評，帶來闔家歡樂的冒險旅程，馬克展現他最擅長的嘴砲幽默與精彩動作戲碼，娛樂效果十足，更創下Apple原創電影最高收視紀錄。

除了馬克、蜜雪兒、柔伊瑪格麗特科萊蒂、范克羅斯比等「摩根一家人」主要成員回歸，《冰與火之歌：權力遊戲》基特哈靈頓更在續集飾演全新反派，為故事注入全新火花。

馬克華柏格（右）在《全家逃走中2：在節難逃》和飾演反派的基特哈靈頓大打出手。（Apple TV提供）馬克華柏格（右）在《全家逃走中2：在節難逃》和飾演反派的基特哈靈頓大打出手。（Apple TV提供）

《全家逃走中 2：在節難逃》故事背景設定於耶誕假期，摩根一家人精心安排一場完美的海外旅行，準備與孩子們一同歡慶佳節。沒想到，一位與摩根過去有關的神祕人物突然現身攪局，帶來一段尚未了結的恩怨。在歐洲迷人的風景下引爆一連串的銀行搶案與飛車追逐戰，摩根一家人一邊爭吵、一邊聯手對抗敵人，也在混亂中意外加深了家庭之間的深厚感情。電影將於11月21日在Apple TV全球上線。

《全家逃走中 2：在節難逃》首支預告：

