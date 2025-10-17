自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

乳癌慈善夜成「名人派對」！朴恩斌「提前離席」被讚太機智

張員瑛（左）、大勢男星李彩玟都是座上賓。（翻攝自X）張員瑛（左）、大勢男星李彩玟都是座上賓。（翻攝自X）〔記者鍾志均／綜合報導〕第20屆W Korea乳癌慈善活動前天舉行，吸引李英愛、李彩玟、金世正、邊佑錫、李俊昊、「BTS」V和J-hope、「IVE」張員瑛等數十位韓星，現場星光熠熠，然而活動被部分人士批評根本「大走鐘」，儼然成了明星聚會、拍照集郵的集散地。

朴恩斌未參加慶功派對，及時「逃過」話題風暴。（翻攝自TV REPORT）朴恩斌未參加慶功派對，及時「逃過」話題風暴。（翻攝自TV REPORT）

在這之中，形象清新的朴恩斌沒參加慶功派對，提前離席，引發韓國網友熱議；原來朴恩斌在活動結束後，透過社群平台直播和粉絲互動，她說「剛結束，現在趕回家中」，表示這活動應該是第一次參加，是不錯的大場面，豎起大拇指比讚，但後來補了一句「我平安離開囉，呼～」鬆口氣模樣引發諸多揣測。

朴恩斌的可愛反應在粉絲之間傳開，沒想到「乳癌慈善活動」同樣被部分網友批評為「缺乏對乳癌患者的關懷、變質為單純的名人社交派對」，朴恩斌的「火速離席」避免自己捲入爭議，獲韓媒大讚儼然是「機智舉動」。

據悉，「W Korea」乳癌慈善活動原本是以宣導「乳腺癌」早期檢查的重要性、籌集相關公益基金為宗旨，歷年來獲得好評，然而今年活動幾乎被明星、名流的華麗聚會覆蓋，甚至連象徵乳癌關懷的「粉紅絲帶」都沒見蹤影。

朴宰範負傷上陣演出，仍引來批評聲浪。（翻攝自X）朴宰範負傷上陣演出，仍引來批評聲浪。（翻攝自X）

更尷尬的是，歌手朴宰範表演代表作《몸매》使用「妳胸前的雙胞胎姐妹」疑似與有挑逗意味，引發公憤，事後主辦方急忙刪除該影片，朴宰範也解釋「是抱著善意，甚至在受傷情況下無酬出席的活動」，韓國網友卻並不領情。

有韓媒稱讚朴恩斌「及時離開派對現場」無非是明智之舉；作為童星出身、以端莊形象著稱的她，即使出席活動，也能巧妙避開輿論風波，讓粉絲對她的好感更上一層樓。

慈善晚會吸引J-hope（左）等眾星雲集。（翻攝自X）慈善晚會吸引J-hope（左）等眾星雲集。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中