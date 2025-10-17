乳癌慈善夜成「名人派對」！朴恩斌「提前離席」被讚太機智

張員瑛（左）、大勢男星李彩玟都是座上賓。（翻攝自X）〔記者鍾志均／綜合報導〕第20屆W Korea乳癌慈善活動前天舉行，吸引李英愛、李彩玟、金世正、邊佑錫、李俊昊、「BTS」V和J-hope、「IVE」張員瑛等數十位韓星，現場星光熠熠，然而活動被部分人士批評根本「大走鐘」，儼然成了明星聚會、拍照集郵的集散地。

朴恩斌未參加慶功派對，及時「逃過」話題風暴。（翻攝自TV REPORT）

在這之中，形象清新的朴恩斌沒參加慶功派對，提前離席，引發韓國網友熱議；原來朴恩斌在活動結束後，透過社群平台直播和粉絲互動，她說「剛結束，現在趕回家中」，表示這活動應該是第一次參加，是不錯的大場面，豎起大拇指比讚，但後來補了一句「我平安離開囉，呼～」鬆口氣模樣引發諸多揣測。

朴恩斌的可愛反應在粉絲之間傳開，沒想到「乳癌慈善活動」同樣被部分網友批評為「缺乏對乳癌患者的關懷、變質為單純的名人社交派對」，朴恩斌的「火速離席」避免自己捲入爭議，獲韓媒大讚儼然是「機智舉動」。

據悉，「W Korea」乳癌慈善活動原本是以宣導「乳腺癌」早期檢查的重要性、籌集相關公益基金為宗旨，歷年來獲得好評，然而今年活動幾乎被明星、名流的華麗聚會覆蓋，甚至連象徵乳癌關懷的「粉紅絲帶」都沒見蹤影。

朴宰範負傷上陣演出，仍引來批評聲浪。（翻攝自X）

更尷尬的是，歌手朴宰範表演代表作《몸매》使用「妳胸前的雙胞胎姐妹」疑似與有挑逗意味，引發公憤，事後主辦方急忙刪除該影片，朴宰範也解釋「是抱著善意，甚至在受傷情況下無酬出席的活動」，韓國網友卻並不領情。

有韓媒稱讚朴恩斌「及時離開派對現場」無非是明智之舉；作為童星出身、以端莊形象著稱的她，即使出席活動，也能巧妙避開輿論風波，讓粉絲對她的好感更上一層樓。

慈善晚會吸引J-hope（左）等眾星雲集。（翻攝自X）

