許光漢獻出好多第一次！《他年她日》今推粵語版19家戲院登場

〔記者許世穎／台北報導〕許光漢為了奇幻愛情片《他年她日》首次到香港拍戲，獻出許多第一次，幾乎把「能做的都做到了」，從上山取景、海上漂流、飛天吊鋼絲，到首次留長髮、臉部翻模與特效燒傷妝，他笑說：「這真的是我第一次嘗試特化，不管上山還是下海還是空中，這部片好像能做的都做到了！」

該片以「重力失衡、時間錯位」的世界觀，講述一段跨越階級與時空的史詩愛情，透過袁澧林飾演的優日區準醫生安晴視角，去訴說薯仔不平凡的一生，而許光漢飾演生活在長年區的「薯仔」，從年少到成熟甚至逐年老去，獻出從影以來最大年齡跨度。他回憶第一次做臉部翻模的過程：「看到自己的臉被翻模出來真的很震撼，那種真實感，反而讓我更能投入角色。」

電影在視覺特效、服裝美術、音樂音效層面皆展現頂尖水準，最新幕後花絮中也呈現透過大量CG處理飛天戲、重力牆和熱風暴視覺特效，將優日區的未來科技感和長年區的工業城美學呈現懸殊差異，並窺見兩個世界的社會階層與生活狀態，而重力不同也因此誕生了男女主角的飛天浪漫名場面。

導演龔兆平表示：「很早就直覺想要拍安晴飛翔的畫面，本來有想過讓安晴拉著薯仔一起彈跳在空中，拉近兩人距離，後來想到，讓安晴在伸手拉薯仔的一刻被風吹走，薯仔為了救她，一直把手伸向她追著跑，影射了他一輩子都在奮力追求著安晴所帶給他的：愛情、甚至理想。」

拍攝飛天戲時，袁澧林首次挑戰360度旋轉鋼絲與數層樓高的懸吊動作，她笑說：「雖然有點怕死，但吊起來飛的瞬間真的太好玩！」許光漢更親自建議在追逐時「摔倒再爬起」，讓這場戲多了掙扎與真實感，導演說：「監視器中看到他狠狠摔倒在地，再立刻爬起來往前追，馬上把薯仔對安晴的愛昇華不少。不過不是隨便摔一下就了事，還要配合攝影機的操作，那幾秒的鏡頭拍了很多次，他都親自上陣，不停地揣摩怎麼摔，沒有抱怨或覺得困難就放棄。」讚賞他敬業精神可佩。

《他年她日》全台上映中，粵語版本將於今（17）日起於全台19間戲院上映，詳細場次可查詢威秀及秀泰影城粉絲團，而片商也特別加碼「曬票根抽好禮」活動，將送出限量男女主角許光漢與袁澧林簽名拍立得，更多電影資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

