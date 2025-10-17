自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許光漢獻出好多第一次！《他年她日》今推粵語版19家戲院登場

許光漢為了《他年她日》首度嘗試特效燒傷妝。（甲上提供）許光漢為了《他年她日》首度嘗試特效燒傷妝。（甲上提供）

〔記者許世穎／台北報導〕許光漢為了奇幻愛情片《他年她日》首次到香港拍戲，獻出許多第一次，幾乎把「能做的都做到了」，從上山取景、海上漂流、飛天吊鋼絲，到首次留長髮、臉部翻模與特效燒傷妝，他笑說：「這真的是我第一次嘗試特化，不管上山還是下海還是空中，這部片好像能做的都做到了！」

該片以「重力失衡、時間錯位」的世界觀，講述一段跨越階級與時空的史詩愛情，透過袁澧林飾演的優日區準醫生安晴視角，去訴說薯仔不平凡的一生，而許光漢飾演生活在長年區的「薯仔」，從年少到成熟甚至逐年老去，獻出從影以來最大年齡跨度。他回憶第一次做臉部翻模的過程：「看到自己的臉被翻模出來真的很震撼，那種真實感，反而讓我更能投入角色。」

《他年她日》以實景拍攝，誕生飛天名場面。（甲上提供）《他年她日》以實景拍攝，誕生飛天名場面。（甲上提供）

電影在視覺特效、服裝美術、音樂音效層面皆展現頂尖水準，最新幕後花絮中也呈現透過大量CG處理飛天戲、重力牆和熱風暴視覺特效，將優日區的未來科技感和長年區的工業城美學呈現懸殊差異，並窺見兩個世界的社會階層與生活狀態，而重力不同也因此誕生了男女主角的飛天浪漫名場面。

導演龔兆平表示：「很早就直覺想要拍安晴飛翔的畫面，本來有想過讓安晴拉著薯仔一起彈跳在空中，拉近兩人距離，後來想到，讓安晴在伸手拉薯仔的一刻被風吹走，薯仔為了救她，一直把手伸向她追著跑，影射了他一輩子都在奮力追求著安晴所帶給他的：愛情、甚至理想。」

拍攝飛天戲時，袁澧林首次挑戰360度旋轉鋼絲與數層樓高的懸吊動作，她笑說：「雖然有點怕死，但吊起來飛的瞬間真的太好玩！」許光漢更親自建議在追逐時「摔倒再爬起」，讓這場戲多了掙扎與真實感，導演說：「監視器中看到他狠狠摔倒在地，再立刻爬起來往前追，馬上把薯仔對安晴的愛昇華不少。不過不是隨便摔一下就了事，還要配合攝影機的操作，那幾秒的鏡頭拍了很多次，他都親自上陣，不停地揣摩怎麼摔，沒有抱怨或覺得困難就放棄。」讚賞他敬業精神可佩。

《他年她日》全台上映中，粵語版本將於今（17）日起於全台19間戲院上映，詳細場次可查詢威秀及秀泰影城粉絲團，而片商也特別加碼「曬票根抽好禮」活動，將送出限量男女主角許光漢與袁澧林簽名拍立得，更多電影資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

《他年她日》那些開始的故事特效篇：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中