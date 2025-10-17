絕美玉女遭男同業討抱！一句話嗆爆反擊：本性展露無遺

〔記者陽昕翰／台北報導〕新加坡歌手蔡淳佳年底將來台灣開唱，當年她在台北出道，更入圍金曲獎最佳華語女歌手，這次相隔17年再度回到出道地，讓她既興奮又感動，笑言：「沒想到真的過了這麼多年，但完全沒有『近鄉情怯』的感覺！」還補充說：「其實我蠻常來台灣，兩年前才和家人一起來旅遊，所以一點也不陌生，反而很親切。」

蔡淳佳年底將在台灣開唱。（Joi Music / 淳萃文化提供）

蔡淳佳正式啟動「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」，她很感恩這個珍貴的契機，「希望能藉這個機會，好好跟大家聚聚，重新連結這份屬於我們的緣分。」回顧25年的音樂旅程，蔡淳佳感性提及，當年獨自來到台北發展時，得到許多貴人幫助，也感謝當時的唱片團隊。她回憶：「那時我跟阿杜一起住宿舍，兩個新加坡人相依為命。」還常在通告遇到同期出道的周杰倫和范范，直呼都是很美好的回憶。

請繼續往下閱讀...

蔡淳佳出道滿25年。（Joi Music / 淳萃文化提供）

蔡淳佳更笑說，自己性格直爽，卻被唱片公司包裝成玉女歌手，當時她清秀佳人的外型，真的引來不少關注，以前曾有位男同業熱情打招呼，張大雙臂討抱抱，卻遭蔡淳佳冷回「你去抱樹吧！」展露了獅子座的霸氣。蔡淳佳「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」台北站12月13日在Legacy TERA登場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法