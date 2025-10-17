自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

絕美玉女遭男同業討抱！一句話嗆爆反擊：本性展露無遺

〔記者陽昕翰／台北報導〕新加坡歌手蔡淳佳年底將來台灣開唱，當年她在台北出道，更入圍金曲獎最佳華語女歌手，這次相隔17年再度回到出道地，讓她既興奮又感動，笑言：「沒想到真的過了這麼多年，但完全沒有『近鄉情怯』的感覺！」還補充說：「其實我蠻常來台灣，兩年前才和家人一起來旅遊，所以一點也不陌生，反而很親切。」

蔡淳佳年底將在台灣開唱。（Joi Music / 淳萃文化提供）蔡淳佳年底將在台灣開唱。（Joi Music / 淳萃文化提供）

蔡淳佳正式啟動「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」，她很感恩這個珍貴的契機，「希望能藉這個機會，好好跟大家聚聚，重新連結這份屬於我們的緣分。」回顧25年的音樂旅程，蔡淳佳感性提及，當年獨自來到台北發展時，得到許多貴人幫助，也感謝當時的唱片團隊。她回憶：「那時我跟阿杜一起住宿舍，兩個新加坡人相依為命。」還常在通告遇到同期出道的周杰倫和范范，直呼都是很美好的回憶。

蔡淳佳出道滿25年。（Joi Music / 淳萃文化提供）蔡淳佳出道滿25年。（Joi Music / 淳萃文化提供）

蔡淳佳更笑說，自己性格直爽，卻被唱片公司包裝成玉女歌手，當時她清秀佳人的外型，真的引來不少關注，以前曾有位男同業熱情打招呼，張大雙臂討抱抱，卻遭蔡淳佳冷回「你去抱樹吧！」展露了獅子座的霸氣。蔡淳佳「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」台北站12月13日在Legacy TERA登場。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中