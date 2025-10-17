自由電子報
娛樂 音樂

台大電機高材生瞞著教授當藝人 羊駝小姐驚人背景曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇新人羊駝小姐Malpaca目前就讀台大電機系的高材生，熱愛音樂的她投身創作之路，她在Neo-Soul、R&B、Fusion、爵士的養分中成長，同時貪戀著搖滾與電子音樂，自2023年發行作品以來，獨樹一格的聽感備受獨立樂壇關注。

身為台大電機系碩士生，有感對於追求理工知識非自己熱忱所在，發現音樂創作能讓自己廢寢忘食的投入，深受Aretha Franklin等經典靈魂樂啟蒙的她，開始與樂手玩音樂並參加比賽。她不希望被教授發現參加賽事，故在Instagram號召朋友投票藝名，羊駝小姐高票勝出，故使用羊駝小姐為藝名至今。

羊駝小姐勇闖歌壇。（華風數位提供）羊駝小姐勇闖歌壇。（華風數位提供）

羊駝小姐獨特的風格被知名製作人陶逸群相中，簽進「ChynaTown 華風數位」，她曾試圖兼顧學業和音樂，但最終無法維持平衡。有一次她在學校讀書室看見一位同學沉浸在電子學的世界中無法自拔，那一刻她理解到，音樂才是能讓她感到快樂的事情，便決定專心做音樂。家人對此決定表示支持。當有人將羊駝小姐與在半導體公司上班的同學相比時，她的母親霸氣回覆：「那是她的人生，跟你有什麼關係。」媽媽成為她音樂之路的堅強後盾。

曾獲得「鐵玫瑰音樂大賞」、「myfone行動創作獎」、「淡江金韶獎」等各大獎項肯定，經過兩年的籌備，羊駝小姐發行首張專輯《（（No Wool. No Hump））》，她自信談到：「Neo-Soul / R&B、Jazz、Fusion 會被人以為是 chill、放鬆的樂種，但其實 Neo-Soul / R&B 所要描寫的，其實是討論許多生活中的掙扎，在樂器編排上有許多豐富細節，是一點也不輕鬆的音樂。」

