男星高中滿臉痘痘遭霸凌 跑龍套30年靠「頭頸癌末期」翻身

〔記者蕭方綺／台北報導〕徐灝翔以大愛戲劇《生日快樂》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，戲裡飾演罹患頭頸癌末期病人接連入圍並奪下多項國際肯定，繼月初於「2025亞洲影視內容大獎（Asia Contents Awards）」榮獲最佳男配角後，月中再度入圍第60屆金鐘獎最佳男配角，最新更傳來喜訊，再以《生日快樂》代表台灣入圍「2025亞洲創意大獎（Asia Academy Creative Awards, AACA）」最佳男配角，成為台灣唯一入圍的男配角代表。

徐灝翔以大愛戲劇《生日快樂》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。（大愛電視台提供）

面對接連的肯定與入圍，徐灝翔仍難掩激動：「我手抖到電子書掉在地上，整個人蹲在路邊哭了好久。」他坦言那時的自己幾乎沒有演員工作，行事曆上到年底都空白無一場戲，「在我最想放棄的時候，評審的肯定給了我力量。讓我終於能對自己說：我不只是個會教表演的老師，我也是一個會演戲的演員。」

徐灝翔從演繹癌末病人到國際舞台，感性透露終於不再懷疑自己。（海馬創作所提供）

徐灝翔說《生日快樂》的角色對他來說不僅是一場表演，更像是一場與自己生命的對話。他透露，自己在霸凌中成長，國中時因成績墊底被老師安排坐在垃圾桶旁，甚至被冠上「垃圾學生」的標籤；高中因長滿青春痘被嘲笑外貌醜陋，當他鼓起勇氣向輔導老師詢問藝術院校簡章時，竟被潑冷水：「你要不要看看自己的長相，別做明星夢。」

那段長期被否定的歲月，讓他對世界充滿無力與懷疑。「那時我覺得自己和這個世界沒有關係，也不懂為什麼別人都笑得出來。」這樣的生命經驗，讓徐灝翔在詮釋角色時能夠深切共鳴。

徐灝翔認為在《生日快樂》最挑戰的一幕，是角色在臨終前滿嘴血漿、幾乎無法呼吸的場景。（大愛電視台提供）

其中最具挑戰的一幕，徐灝翔認為是角色在臨終前滿嘴血漿、幾乎無法呼吸的場景，「那場戲我只能用眼神傳遞求救訊號，感受生命流逝的瞬間。那是真正的極限挑戰。」另一場邊吃蛋糕邊哭的戲，則讓徐灝翔難忘至今，他以日本女星滿島光在《First Love》邊吃肉醬義大利麵邊哭為靈感，「那場戲要讓觀眾看見一個人不願承認自己被感動時的掙扎，很難，但很過癮。」

談起現實生活，徐灝翔曾因過勞導致猛爆性肝炎，身體一度瀕臨危險邊緣，「那段時間我全身無力、對任何事都提不起勁，醫生說再晚一點就可能肝衰竭。」這段與病痛擦肩而過的經歷，也讓他更能理解劇中病人的孤寂與恐懼。

