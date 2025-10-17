自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

男星高中滿臉痘痘遭霸凌 跑龍套30年靠「頭頸癌末期」翻身

〔記者蕭方綺／台北報導〕徐灝翔以大愛戲劇《生日快樂》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，戲裡飾演罹患頭頸癌末期病人接連入圍並奪下多項國際肯定，繼月初於「2025亞洲影視內容大獎（Asia Contents Awards）」榮獲最佳男配角後，月中再度入圍第60屆金鐘獎最佳男配角，最新更傳來喜訊，再以《生日快樂》代表台灣入圍「2025亞洲創意大獎（Asia Academy Creative Awards, AACA）」最佳男配角，成為台灣唯一入圍的男配角代表。

徐灝翔以大愛戲劇《生日快樂》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。（大愛電視台提供）徐灝翔以大愛戲劇《生日快樂》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。（大愛電視台提供）

面對接連的肯定與入圍，徐灝翔仍難掩激動：「我手抖到電子書掉在地上，整個人蹲在路邊哭了好久。」他坦言那時的自己幾乎沒有演員工作，行事曆上到年底都空白無一場戲，「在我最想放棄的時候，評審的肯定給了我力量。讓我終於能對自己說：我不只是個會教表演的老師，我也是一個會演戲的演員。」

徐灝翔從演繹癌末病人到國際舞台，感性透露終於不再懷疑自己。（海馬創作所提供）徐灝翔從演繹癌末病人到國際舞台，感性透露終於不再懷疑自己。（海馬創作所提供）

徐灝翔說《生日快樂》的角色對他來說不僅是一場表演，更像是一場與自己生命的對話。他透露，自己在霸凌中成長，國中時因成績墊底被老師安排坐在垃圾桶旁，甚至被冠上「垃圾學生」的標籤；高中因長滿青春痘被嘲笑外貌醜陋，當他鼓起勇氣向輔導老師詢問藝術院校簡章時，竟被潑冷水：「你要不要看看自己的長相，別做明星夢。」

那段長期被否定的歲月，讓他對世界充滿無力與懷疑。「那時我覺得自己和這個世界沒有關係，也不懂為什麼別人都笑得出來。」這樣的生命經驗，讓徐灝翔在詮釋角色時能夠深切共鳴。

徐灝翔認為在《生日快樂》最挑戰的一幕，是角色在臨終前滿嘴血漿、幾乎無法呼吸的場景。（大愛電視台提供）徐灝翔認為在《生日快樂》最挑戰的一幕，是角色在臨終前滿嘴血漿、幾乎無法呼吸的場景。（大愛電視台提供）

其中最具挑戰的一幕，徐灝翔認為是角色在臨終前滿嘴血漿、幾乎無法呼吸的場景，「那場戲我只能用眼神傳遞求救訊號，感受生命流逝的瞬間。那是真正的極限挑戰。」另一場邊吃蛋糕邊哭的戲，則讓徐灝翔難忘至今，他以日本女星滿島光在《First Love》邊吃肉醬義大利麵邊哭為靈感，「那場戲要讓觀眾看見一個人不願承認自己被感動時的掙扎，很難，但很過癮。」

談起現實生活，徐灝翔曾因過勞導致猛爆性肝炎，身體一度瀕臨危險邊緣，「那段時間我全身無力、對任何事都提不起勁，醫生說再晚一點就可能肝衰竭。」這段與病痛擦肩而過的經歷，也讓他更能理解劇中病人的孤寂與恐懼。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中