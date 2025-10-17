自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

趙露思真面目不藏了！陳偉霆細數3點私下行徑

〔記者蕭方綺／台北報導〕趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》在LINE TV觀看次數迅速飆近300萬次觀看，最新收視高點則落在陳偉霆劇中私生子曝光，還遭到綁架，一度遭商業對手利用負面輿論打擊，不僅公司被奪走，父親也病倒，四面楚歌之際，趙露思成為最堅強的後盾，替陳偉霆擋下媒體，還霸氣對外聲明「這孩子就是我的兒子！」穩住局面，兩人也在經歷風雨後，終於從互相欺騙、猜忌，到重新真心相愛。

陳偉霆（左）與趙露思互相稱讚對方，表示能一起搭檔《許我耀眼》相當幸運。（LINE TV提供）陳偉霆（左）與趙露思互相稱讚對方，表示能一起搭檔《許我耀眼》相當幸運。（LINE TV提供）

陳偉霆更透露趙露思私下貼心行徑，不只對現場工作人員特別好，經常請大家吃東西外，也會針對不同的演員送禮，「像我拍戲有脖子會前傾的毛病，原本她會拍拍我的背稍作提醒，但後來可能發現沒用，就買了一個背部矯正帶送我。」還誇趙露思真誠又敬業，稱讚連連。

趙露思劇中飾演心機女主播「許妍」，以為陳偉霆飾演的富二代「沈皓明」真心愛她，因此不惜編造虛假身世也要嫁入豪門，殊不知落入男方圈套，雙方鬥智鬥勇也締造出許多名場面，例如兩人在婚姻基礎破裂後，仍一起出席拍賣會曬恩愛，機械式應酬片段飆出高點閱，而趙露思戳破自身謊言，辭去主播職位轉行直播帶貨時遭受非議，反被豪門婆婆護航，也是觀眾相當喜歡的橋段之一。

趙露思（左）與陳偉霆在《許我耀眼》扮演假面夫妻。（LINE TV提供）趙露思（左）與陳偉霆在《許我耀眼》扮演假面夫妻。（LINE TV提供）

趙露思認為「許妍」這個角色個性既狠又堅持，尤其堅持到會為了達到目的拋棄一些情感，這部分和自己的個性不太相像，表示「情感的東西是很難以割捨的，如果是我自己遇到這種情況的話，應該早就坦白了。」

陳偉霆的富二代霸總角色「沈皓明」，因為一開始什麼都擁有，被網友利用名字諧音戲稱為「好命哥」，連他本人都在直播中自稱「好命哥」，但談起霸總角色，他起初其實非常抗拒，坦言：「一聽到『霸道總裁』這四個字，感覺就沒有好事發生，很危險。」擔心容易被覺得油膩或是刻意，結果後來看到劇本後，認知到這不是普通的腹黑霸總，尤其後續還有喜劇元素，讓他覺得相當有趣，尤其為了完成劇中的商務合作，和趙露思一起辦成芭比與肯尼、電影《暮光之城》角色接近目標人物時，令他感覺像是「史密斯夫婦」一樣有趣。

趙露思在《許我耀眼》為嫁給陳偉霆虛構假面人生，後來選擇攤牌一切重新面對自我。（LINE TV提供）趙露思在《許我耀眼》為嫁給陳偉霆虛構假面人生，後來選擇攤牌一切重新面對自我。（LINE TV提供）

戲劇播出後，趙露思也狂讚陳偉霆個性好，像是少年般開朗，並說：「這個戲應該會承包他這一輩子中所有的表情包，他演的霸總更有可愛的那一面。」兩人都直呼能跟對方搭檔非常幸運，陳偉霆甚至笑稱：「如果這部劇可以拍一年多好，我覺得（許我耀眼）可以無限延伸，可以變成80集的連續劇。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中