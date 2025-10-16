李千娜披白紗吐露「有陰影」 婚禮場景搶先曝光

瓊瑤小說改編舞台劇《你的故事我的夢》今進行彩排。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠、李千娜和莊凱勛、曾少宗等人今彩排改編自瓊瑤小說《一簾幽夢》、《窗外》的舞台劇《你的故事我的夢》，其中李千娜演出婚禮戲，剛好上回舞台劇《淡水小鎮》也在同一地點演出，那時是首度在舞台上披白紗，也是情緒重的角色，加上這回在《你的故事我的夢》裡詮釋婚姻情感哀傷且沉悶，所以一披上婚紗，她坦言「有陰影」。

李千娜（左）與曾少宗演出婚禮戲。（記者胡舜翔攝）

她飾演的「江雁容」在18、19歲選擇步入婚姻，跟她私下第一段婚姻年紀相仿，但她幽默笑說：「可是我沒嫁給老師喔！」也提到角色情緒重，但劇組演員相處愉快，尤其湯志偉是劇組開心果，每次冷不防來個笑話，瞬間讓眾人笑開懷，她笑說：「湯哥是我們的肌肉鬆弛劑。」

莊凱勛（右）覺得這齣戲最棒的地方，是回到愛的純粹，左為林雨宣。（記者胡舜翔攝）

而飾演兩位男主角的莊凱勛與曾少宗也各有感觸。莊凱勛笑說：「這應該是我演過最有錢的角色！這齣戲最棒的地方，是回到愛的純粹。」曾少宗則說：「這是一個關於愛情的成全、報復與嫉妒的故事，其實每個極端的情緒，都是在追求愛。」

周丹薇（右）睽違30年重返舞台，左為湯志偉。（記者胡舜翔攝）

另外，周丹薇睽違30年重返舞台，她說：「很多回憶湧上心頭，我就像新人一樣重新站上舞台。從少女時代到現在，用不同方法詮釋瓊瑤的對白，每個年齡都有不同心境。」其他演員也表示，這部作品不只是懷舊，而是情感的共鳴：「只要愛過、被愛過，就會在舞台上找到自己的影子。」湯志偉也同意的說：「這部戲讓我重溫美好的夢，回到起初的愛。」

值得一提的是，本劇特別邀請「第一代瓊瑤女郎」歸亞蕾為劇獻聲。歸亞蕾的演藝之路正是從瓊瑤作品起步，她主演的首部電影《煙雨濛濛》，便榮獲金馬影后殊榮，當她讀完舞台劇劇本時，也深有感觸地說：「那彷彿讓我回到了以前的年代，那時候我們相信愛可以征服全世界。那個年紀的我們，愛一個人不需要理由，哭一場也不怕世界笑話。」劇中更將穿插她的聲音，彷彿跨越時空，讓經典瓊瑤情懷在舞台上再次流動。

《你的故事我的夢》將於2025年10月17日至19日於台北表演藝術中心首演。

《你的故事我的夢》將於2025年10月17日至19日於台北表演藝術中心首演，12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院登場，購票請洽寬宏售票系統。

