娛樂 電視

金鐘60》金鐘60登場「8大亮點一次看」 康熙合體回歸、經典綜藝咖大團圓

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心登場，由Lulu黃路梓茵主持，星光大道由夏和熙、林葦妮聯手主持，典禮規模盛大、亮點滿滿。本屆不僅眾星雲集，也見證跨世代主持人與經典節目重現的黃金時刻。本報整理8大亮點，帶你一次看懂金鐘六十的話題焦點。

Lulu（中）以主持實力雙料入圍，與前任阿達（右）、現任陳漢典（左）同場競爭話題十足。（組合資料照，記者陳奕全攝、記者王文麟攝）Lulu（中）以主持實力雙料入圍，與前任阿達（右）、現任陳漢典（左）同場競爭話題十足。（組合資料照，記者陳奕全攝、記者王文麟攝）

亮點一：Lulu現任、前任同場競爭　金鐘最大修羅場誕生

Lulu今年以《夜市王》《綜藝大熱門》雙入圍「綜藝節目主持人獎」，最大話題莫過於「現任VS前任」。她將與前男友阿達、《夜市王》搭檔，以及未婚夫陳漢典共同角逐同一獎項。Lulu笑說：「最好兩個節目都得獎！」阿達則淡定回應：「不會尷尬，會祝福她。」陳漢典則甜回：「雖然今年不能一起走紅毯，但不久後她會跟我走真的！」這場金鐘修羅場成了觀眾最期待的看點。

小S（左）、蔡康永將久違同框，《康熙來了》神組合回歸金鐘舞台。（資料照，中天提供）小S（左）、蔡康永將久違同框，《康熙來了》神組合回歸金鐘舞台。（資料照，中天提供）

亮點二：「康熙」合體回歸　蔡康永、小S金鐘同框

停播近十年的《康熙來了》終於重現經典。蔡康永與小S將於今晚典禮合體登台，掀起全場高潮。蔡康永表示：「這十年間世界變了很多，小S也經歷不少，我能陪在她身邊比較放心。」兩人再度同框，不僅是綜藝界的歷史時刻，也讓許多觀眾直呼：「青春回來了！」而這也是小S失去大S之後，第一次正式重新面對大家，她說這次入圍的作品《小姐不熙娣》靈感來自於大S，所以想親自到場與她一起見證這重要時刻。

檳榔姊妹花（左圖）將登場金鐘舞台；董至成將化身「董月花」（右圖）帶來回憶殺。（資料照，三立提供）檳榔姊妹花（左圖）將登場金鐘舞台；董至成將化身「董月花」（右圖）帶來回憶殺。（資料照，三立提供）

亮點三：經典綜藝人物大團圓　滿滿回憶殺

《綜藝萬花筒》的檳榔姊妹花曹蘭、姚黛瑋、《紅白勝利》的「董月花」、以及《歡喜玉玲瓏》的「福州伯」都將現身。更有《全民大悶鍋》《全民最大黨》班底邰智源、安心亞同台重現模仿天王天后級舞台。這場跨世代綜藝合體，將讓所有7、8年級生的回憶一秒湧現。

昔日搭檔主持《好彩頭》的陶晶瑩（左）與卜學亮將合體頒獎。（組合資料照，記者陳奕全攝、記者陳逸寬攝）昔日搭檔主持《好彩頭》的陶晶瑩（左）與卜學亮將合體頒獎。（組合資料照，記者陳奕全攝、記者陳逸寬攝）

亮點四：陶晶瑩、卜學亮再合體　沈春華驚喜登場

陶晶瑩、卜學亮昔日搭檔主持《好彩頭》，如今再度合體頒獎，象徵綜藝傳承與友情延續。陶晶瑩多次入圍金鐘，以知性風格深受觀眾喜愛；卜學亮則是上屆得主。新聞傳奇沈春華也將登場，她擁有13座金鐘紀錄，是金鐘史上最多獎項主持人，堪稱典禮中的「不敗女神」。

新聞傳奇沈春華擁有13座金鐘紀錄，是金鐘史上最多獎項主持人。（資料照，三立提供）新聞傳奇沈春華擁有13座金鐘紀錄，是金鐘史上最多獎項主持人。（資料照，三立提供）

利特入圍金鐘是韓國史上第一人，《廚師的迫降：客家廚房》跨國合作成功。（資料照，記者潘少棠攝）利特入圍金鐘是韓國史上第一人，《廚師的迫降：客家廚房》跨國合作成功。（資料照，記者潘少棠攝）

亮點五：利特成金鐘史上首位韓星入圍

Super Junior 隊長利特憑《廚師的迫降：客家廚房》入圍實境節目主持人獎，成為金鐘史上首位入圍的韓國藝人。他透露得知消息後超震驚：「光是入圍就覺得榮譽無比！」節目跨國合作，讓台灣客家文化登上國際舞台，也見證節目內容多元化的新時代。

若今晚六棒皆出席金鐘，將是他們首度在金鐘獎上合體，令人期待。（資料照，記者胡舜翔攝）若今晚六棒皆出席金鐘，將是他們首度在金鐘獎上合體，令人期待。（資料照，記者胡舜翔攝）

亮點六：Lollipop棒棒堂有望全員到齊　青春再現

棒棒堂六棒去年因《來吧！哪裡怕》合體，今年強勢入圍實境節目主持人獎。但威廉因閃兵風波成焦點，外界關注他是否會現身典禮。其他成員敖犬、小煜、阿緯、小杰、王子都積極準備出席，若今晚全員現身，將是棒棒堂解散15年後首次在金鐘舞台合體，勢必掀起尖叫。

YOYO家族將久違合體，香蕉哥哥（左起）、草莓姐姐與柳丁哥哥重現經典。（組合資料照，記者潘少棠攝、記者王文麟攝、翻攝自臉書）YOYO家族將久違合體，香蕉哥哥（左起）、草莓姐姐與柳丁哥哥重現經典。（組合資料照，記者潘少棠攝、記者王文麟攝、翻攝自臉書）

亮點七：YOYO家族合體登場　童年記憶回來了

香蕉哥哥、草莓姐姐、柳丁哥哥將攜手登上金鐘舞台，讓無數80、90後觀眾瞬間回到童年。這個陪伴無數孩子成長的節目組合，不僅象徵兒童節目精神，也讓典禮充滿溫馨氣息。網友紛紛留言：「這畫面一出，爸媽也會跟著唱！」

「實境節目獎」正式獨立，吳宗憲多年倡議終於成真。（資料照，三立提供）「實境節目獎」正式獨立，吳宗憲多年倡議終於成真。（資料照，三立提供）

亮點八：本屆最大改革亮點 「實境節目獎」首度獨立

金鐘獎邁入第60屆，最大改革亮點就是「實境節目獎」首度獨立出來。過去8年，該獎項與益智節目共同歸類，爭議不斷，力推改革的吳宗憲幾乎每年在慶功宴上都會提到此事。今年終於正式分家，可見除了實境節目逐漸走向主流外，也能有更公平的舞台，亦象徵台灣節目製作邁向成熟多元的新里程碑。

