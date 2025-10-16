《忍者外傳》製作人板垣伴信驚傳辭世 留下遺言「此生無悔」證實噩耗

日本遊戲界傳奇製作人板垣伴信驚傳已於14日辭世，享年58歲。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本遊戲界傳奇製作人板垣伴信驚傳已於14日辭世，享年58歲，噩耗由親友透過他的臉書帳號發布預先留下的遺言「我堅守信念，此生無悔。」震撼全球玩家社群。作為《生死格鬥》、《忍者外傳》系列的靈魂人物，板垣伴信的離世不僅象徵一代硬派遊戲精神的落幕，也讓無數老玩家哀悼不已。

板垣伴信是日本遊戲界最具代表性的個性製作人之一，曾於Tecmo任職期間創立Team NINJA，親手打造《生死格鬥》系列與高難度動作經典《忍者外傳》。他以獨特的狂傲氣場、嚴苛的開發標準聞名，被粉絲尊稱為「硬派之神」；儘管後期離開Tecmo後創立新工作室未能再現巔峰，但板垣伴信的遊戲理念「讓玩家從痛苦中成長」深深影響了後輩開發者。

最後的遺言中，板垣伴信堅信寫下「我的一生，是一連串的戰鬥。我堅守我的信念，此生無悔，了無遺憾，我只是對所有的粉絲感到非常抱歉，我無法交付新的作品，對不起。」這段話曝光後，全球遊戲社群湧入留言哀悼，令外界體悟到他以極致的職人信念，讓遊戲不只是娛樂，而是一場真正的戰鬥。

