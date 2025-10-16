范冰冰三度登門求潘迎紫演出！合作古裝大戲竟慘遭禁播

「一代女皇」潘迎紫相隔6年再度在台現身，受邀擔任第60屆金鐘獎戲劇類頒獎嘉賓，今以一身時下最夯的三宅一生白色洋裝現身。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「一代女皇」潘迎紫相隔6年再度在台現身，受邀擔任第60屆金鐘獎戲劇類頒獎嘉賓，今受訪時氣色紅潤，完全看不出歲月痕跡。她今受訪時嬌滴滴表示已經多年沒有公開現身，「我會害怕，不曉得該怎麼辦，今天早上化妝時，化了又改、改了又化，因為閉關都不用化妝。」她以一身時下最夯的三宅一生白色洋裝現身，狀態極佳。

2001年拍完《寶斗里長》後，潘迎紫逐漸淡出螢光幕。（記者陳奕全攝）

潘迎紫在1984年因主演中視古裝劇《神鵰俠侶》飾演小龍女一角爆紅，隔年又以《一代女皇》裡氣勢磅礡的武則天演出奠定「永遠的女皇」地位。2001年拍完《寶斗里長》後，她逐漸淡出螢光幕，僅偶爾現身於中國電視劇或台灣舞台劇。

潘迎紫在《巴清傳》中飾演華陽太后，雖然有劇照，但這齣戲至今仍無法播出。（翻攝自微博）

讓她印象深刻的是2017年與范冰冰、高雲翔合作的《巴清傳》（原名《贏天下》），戲裡飾演「華陽太后」。潘迎紫透露范冰冰為了邀她演出《巴清傳》，誠意十足地三度登門拜訪，「她說我是她唯一的偶像。」至於為何一開始婉拒演出，她說之前2次找她的角色不適合，就沒有答應，後來范冰冰很有誠意，第三次找潘迎紫的作品，她看了很喜歡，就決定客串。

她坦言拍攝過程投入極深，「大家都很用心，結果作品被禁，真的很可惜。」據悉《巴清傳》之所以無法播出，除因男主角高雲翔在澳洲捲入性犯罪官司外，劇情也被質疑「扭曲歷史」、遭人檢舉，加上廣告招商受阻，最終被迫撤檔，至今仍無重見天日的消息。

潘迎紫回憶拍《一代女皇》時的辛苦。（記者陳奕全攝）

此外，她也提到當年拍《一代女皇》很辛苦，因為一開始，她身形纖細，導演認為她坐上龍椅不夠威風，後來她狂吃巧克力增肥，吃到腰圍30吋，當時還被導播虧「像相撲選手」。她透露那段時間「巧克力吃到想吐還硬吞」，但成果驚人，「鏡頭上真的變得威風凜凜，觀眾都很喜歡！」之後為演出《一代公主》，她又在十天內瘦回苗條體態，「那是我演藝生涯最值得的一段。」

