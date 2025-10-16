自由電子報
娛樂 電影

搶先開箱！大巨蛋秀泰影城明天試營運 娛樂新地標啟動

「大巨蛋秀泰影城」將於17日正式啟動試營運。（秀泰影城提供）「大巨蛋秀泰影城」將於17日正式啟動試營運。（秀泰影城提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影迷期待已久的「大巨蛋秀泰影城」將於明（17）日正式啟動試營運，影城空間與特殊影廳於今日搶先公開！作為秀泰集團旗下最頂級旗艦據點，影城以全台最多特殊影廳、最頂級設備與獨家美學設計，重新定義影城新標準，勢必將為消費者帶來耳目一新的觀影體驗，更將樹立台北娛樂新地標。

大巨蛋秀泰影城的影廳融入藝術與工藝的結合。（秀泰影城提供）大巨蛋秀泰影城的影廳融入藝術與工藝的結合。（秀泰影城提供）

頂級旗艦規格 7座特殊影廳傲視全台

大巨蛋秀泰影城進駐臺北大巨蛋園區影城棟2至5樓，總樓地板面積達3,000坪，設有14座影廳、約1,750席座位。其中包含全台獨家的ULTRA 4DX、SCREENX、以及Dolby Vision + Atmos 三大高規格特殊影廳，再加上全球首創的 Remmi Chair影廳，合計 7座特殊影廳，為全台之最。無論是多面環景的包覆感、4DX動態座椅的體感震撼，或Dolby Vision + Atmos的極致對比與全景聲沉浸音效，都讓影迷感受前所未有的五感衝擊。

Remmi Chair大師設計 × Harman 專業音響 締造極致舒適體驗

在空間設計與觀影舒適度上，大巨蛋秀泰影城更融入藝術與工藝的結合。Remmi Chair影廳採用芬蘭設計大師 Yrjö Kukkapuro 經典設計的人體工學椅，全球首度應用於戲院座席，從椅背弧度、支撐角度到材質選用，皆以「長時間舒適觀影」為出發點。

此外，全影城採用 Harman專業劇院級音響系統，透過精準調校與建築聲學設計，讓每一個細微的音效都能真實呈現，打造猶如親臨現場的沉浸式體驗。

大巨蛋秀泰影城的ULTRA 4DX結合「SCREENX」及「4DX」兩套電影系統。（秀泰影城提供）大巨蛋秀泰影城的ULTRA 4DX結合「SCREENX」及「4DX」兩套電影系統。（秀泰影城提供）

ULTRA 4DX：動態座椅結合SCREENX 沉浸觀影饗宴

ULTRA 4DX結合「SCREENX」及「4DX」兩套電影系統，每張動態座椅皆配備超過21種與電影畫面同步進行的即時互動特效，搭配270°全景沉浸式視野，讓觀眾徹底融入片中情節，創造極致沉浸的觀影享受。

大巨蛋秀泰影城設立台北市最大的SCREENX影廳。（秀泰影城提供）大巨蛋秀泰影城設立台北市最大的SCREENX影廳。（秀泰影城提供）

台北市最大SCREENX 270°全景視覺包覆

繼去年由秀泰集團獨家引進SCREENX影廳後，廣獲全台影迷好評，如今大巨蛋秀泰影城將設立台北市最大的SCREENX影廳，為消費者帶來多元選擇。過往觀賞電影僅能聚焦於前方銀幕，然而「SCREENX」在電影的某些劇情時，可讓畫面延伸至影廳兩側銀幕，一口氣將銀幕延伸為270°的全景觀影，讓觀影者可透過眼角餘光觀賞到更多的畫面，達到包覆感十足的觀影體驗。

大巨蛋秀泰影城的Dolby Vision + Atmos，結合杜比視界的卓越畫質與杜比全景聲的沉浸式音效。（秀泰影城提供）大巨蛋秀泰影城的Dolby Vision + Atmos，結合杜比視界的卓越畫質與杜比全景聲的沉浸式音效。（秀泰影城提供）

Dolby Vision + Atmos：卓越聲光表現 體驗更多細節

Dolby Vision + Atmos結合杜比視界（Dolby Vision）的卓越畫質與杜比全景聲（Dolby Atmos）的沉浸式音效，忠實呈現電影創作者的原始構想與情感張力，讓觀眾在每一幕畫面與聲音細節中，都能體驗如臨現場的震撼與真實，深入感受導演所構築的世界觀與敘事節奏。

跨界娛樂場域 開幕祭出半價體驗

秀泰集團以「從電影開始，重新定義影城」為品牌理念，未來將在大巨蛋影城拓展多元娛樂型態，結合電影×直播×電競×演唱會等跨界內容，打造全方位沉浸式娛樂平台。

