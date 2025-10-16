自由電子報
娛樂 日韓

BABYMONSTER ASA變身《鏈鋸人》蕾潔！一拉項鍊全場尖叫「真人版降臨」

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團BABYMONSTER近日以全新迷你專輯《WE GO UP》回歸樂壇，人氣再度飆升，成員ASA以短髮造型亮相，不僅被粉絲大讚「顏值開掛」，更因造型神似《鏈鋸人》人氣角色蕾潔（Reze）掀起熱議。沒想到，ASA竟現場「有求必應」模仿蕾潔變身動作，帥氣拉項鍊的瞬間，全場尖叫炸裂狂讚「根本真人版蕾潔！」

ASA（左）激似《鏈鋸人》蕾潔引爆粉絲熱烈討論。（組合照，翻攝自IG）ASA（左）激似《鏈鋸人》蕾潔引爆粉絲熱烈討論。（組合照，翻攝自IG）

BABYMONSTER出道不到2年，人氣席捲全球，先前台灣場巡演門票秒殺完售顯見高人氣，ASA這次剪去長髮，以俐落短髮搭配帥氣服裝現身活動，意外被粉絲聯想到《鏈鋸人 蕾潔篇》的角色造型。當粉絲高喊「蕾潔變身」時，ASA瞬間拉起項鍊模仿經典動作，表情還原度爆表引發現場轟動，影片流出後在社群瘋傳，粉絲激動留言「ASA完美復刻蕾潔！」、「這不是Cosplay，這是靈魂附體。」

此舉不僅讓ASA再度登上熱搜，也讓BABYMONSTER的宣傳熱度推上高峰，許多粉絲皆笑說「YG居然藏了一個二次元女神！」、「ASA要不要直接去演《鏈鋸人》真人版？」更有粉絲調侃引用台詞「ASA，我也沒上過學！」網路反應爆棚，短短幾秒的互動，不只展現偶像親和力，更讓粉絲見識到她「行走的話題體質。」

