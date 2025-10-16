沒入圍最佳紀錄片坦言傷心！看導演修復花蓮光復鄉好疲憊 沈可尚哽咽給掌聲

導演勒嘠．舒米（左起）、策展人施永德、導演阿尼班．杜塔、阿努帕瑪．辛尼瓦桑、影展主席林浩立、影展大使沈可尚、導演潘志偉。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕兩年一度的台灣國際民族誌影展，今（16）日舉辦開幕記者會，除了國內外參展導演到場，曾獲金馬獎肯定的導演沈可尚也到場站台，他上台致詞時率先提到從花蓮光復鄉趕過來的導演勒嘎．舒米，哽咽說道：「他看起來非常疲憊，希望大家可以先給他鼓勵。」語畢現場響起掌聲，場面動人。

導演沈可尚是本屆「影展之友」。（記者胡舜翔攝）

身為本屆影展宣傳要務的「影展之友」，沈可尚直說原本對民族誌影展的印象是，必須要對人類學或社會學有研究，甚至是要念到博士才有資格進場觀影，「我很幸運先看過三部紀錄片，目不轉睛，我在影片中像個無知者，被片中自由且具想像力的呈現深受吸引」。

沈可尚也希望大家能夠放下成見，帶著輕鬆的心情進場觀影，「我們與影片相逢的同時，也和陌生族群及文化站在一起」，相信除了會開拓視野，也會得到不少收穫。」

沈可尚執導劇情長片《深度安靜》入圍金馬獎7項大獎，自己也入圍最佳新導演，他說是有點嚇一跳。（記者胡舜翔攝）

提到執導劇情長片《深度安靜》入圍金馬獎7項大獎，沈可尚本人也入圍最佳新導演，他說自己是有一點嚇一跳，「滿自然的，沒有去想這件事，但男女主角跟男配角這些核心都入圍，是最開心的事情」。

沈可尚形容包括入圍帝后的張孝全、林依晨，以及入圍男配角的金士傑的演出都和過往不太一樣，「表演歷程跟導戲歷程有各自辛苦的地方，所以他們入圍比我自己入圍還開心」。他也透露有和他們互傳訊息恭喜，更和跟張孝全喝酒，「他滿開心的，我就是心懷期待，保持平靜的心。」

不過同樣由沈可尚執導、記錄知名生態攝影師暨文學家徐仁修老師6年間與大自然共生共榮的壯闊旅程的紀錄片《我在荒野做了一場夢》卻在本屆金馬獎鎩羽而歸。沈可尚不諱言「滿傷心的！」

沈可尚執導的紀錄片《我在荒野做了一場夢》在本屆金馬獎鎩羽而歸，他坦言自己蠻傷心的。（記者胡舜翔攝）

但沈可尚說自己也當過評審，知道評審各自有自己堅信紀錄片該有的樣子，「至少是我上過院線的紀錄片走的時間最長的，也有不少觀眾給予很棒的回饋跟交流，和我過去紀錄片的族群很不一樣，映後通常都會聊很久，那種快樂掩蓋過沒入圍的傷心。」

「台灣國際民族誌影展」自即日起至19日，一連4天於台北真善美劇院登場，現場購票為180元，另有售價1500元，可在4天影展一票看到底的「誌友觀影證」；影展另將於10月17、18兩日晚間，於北門旁的山小孩咖啡舉辦影像沙龍，邀請本屆參展導演們暢談拍攝心得，更多資訊歡迎上影展官方網站查詢。

