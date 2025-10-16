自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沒入圍最佳紀錄片坦言傷心！看導演修復花蓮光復鄉好疲憊 沈可尚哽咽給掌聲

導演勒嘠．舒米（左起）、策展人施永德、導演阿尼班．杜塔、阿努帕瑪．辛尼瓦桑、影展主席林浩立、影展大使沈可尚、導演潘志偉。（記者胡舜翔攝）導演勒嘠．舒米（左起）、策展人施永德、導演阿尼班．杜塔、阿努帕瑪．辛尼瓦桑、影展主席林浩立、影展大使沈可尚、導演潘志偉。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕兩年一度的台灣國際民族誌影展，今（16）日舉辦開幕記者會，除了國內外參展導演到場，曾獲金馬獎肯定的導演沈可尚也到場站台，他上台致詞時率先提到從花蓮光復鄉趕過來的導演勒嘎．舒米，哽咽說道：「他看起來非常疲憊，希望大家可以先給他鼓勵。」語畢現場響起掌聲，場面動人。

導演沈可尚是本屆「影展之友」。（記者胡舜翔攝）導演沈可尚是本屆「影展之友」。（記者胡舜翔攝）

身為本屆影展宣傳要務的「影展之友」，沈可尚直說原本對民族誌影展的印象是，必須要對人類學或社會學有研究，甚至是要念到博士才有資格進場觀影，「我很幸運先看過三部紀錄片，目不轉睛，我在影片中像個無知者，被片中自由且具想像力的呈現深受吸引」。

沈可尚也希望大家能夠放下成見，帶著輕鬆的心情進場觀影，「我們與影片相逢的同時，也和陌生族群及文化站在一起」，相信除了會開拓視野，也會得到不少收穫。」

沈可尚執導劇情長片《深度安靜》入圍金馬獎7項大獎，自己也入圍最佳新導演，他說是有點嚇一跳。（記者胡舜翔攝）沈可尚執導劇情長片《深度安靜》入圍金馬獎7項大獎，自己也入圍最佳新導演，他說是有點嚇一跳。（記者胡舜翔攝）

提到執導劇情長片《深度安靜》入圍金馬獎7項大獎，沈可尚本人也入圍最佳新導演，他說自己是有一點嚇一跳，「滿自然的，沒有去想這件事，但男女主角跟男配角這些核心都入圍，是最開心的事情」。

沈可尚形容包括入圍帝后的張孝全、林依晨，以及入圍男配角的金士傑的演出都和過往不太一樣，「表演歷程跟導戲歷程有各自辛苦的地方，所以他們入圍比我自己入圍還開心」。他也透露有和他們互傳訊息恭喜，更和跟張孝全喝酒，「他滿開心的，我就是心懷期待，保持平靜的心。」

不過同樣由沈可尚執導、記錄知名生態攝影師暨文學家徐仁修老師6年間與大自然共生共榮的壯闊旅程的紀錄片《我在荒野做了一場夢》卻在本屆金馬獎鎩羽而歸。沈可尚不諱言「滿傷心的！」

沈可尚執導的紀錄片《我在荒野做了一場夢》在本屆金馬獎鎩羽而歸，他坦言自己蠻傷心的。（記者胡舜翔攝）沈可尚執導的紀錄片《我在荒野做了一場夢》在本屆金馬獎鎩羽而歸，他坦言自己蠻傷心的。（記者胡舜翔攝）

但沈可尚說自己也當過評審，知道評審各自有自己堅信紀錄片該有的樣子，「至少是我上過院線的紀錄片走的時間最長的，也有不少觀眾給予很棒的回饋跟交流，和我過去紀錄片的族群很不一樣，映後通常都會聊很久，那種快樂掩蓋過沒入圍的傷心。」

「台灣國際民族誌影展」自即日起至19日，一連4天於台北真善美劇院登場，現場購票為180元，另有售價1500元，可在4天影展一票看到底的「誌友觀影證」；影展另將於10月17、18兩日晚間，於北門旁的山小孩咖啡舉辦影像沙龍，邀請本屆參展導演們暢談拍攝心得，更多資訊歡迎上影展官方網站查詢。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中