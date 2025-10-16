自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60》SEVENTOEIGHT參戰金鐘獎 超嚴格禁令曝光：不能比老闆帥

〔記者陽昕翰／台北報導〕新世代人氣男團SEVENTOEIGHT準備好戰袍，明天將與節目《SCOOL》團隊一起參加金鐘獎，自認「紅毯菜鳥」的他們，把出席典禮當觀摩，用「念力」及早睡早起呼喚「吸引力法則」，期盼節目敲鐘成功！

SEVENTOEIGHT明天將參加金鐘獎頒獎典禮。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT明天將參加金鐘獎頒獎典禮。（天空娛樂提供）

《SCOOL》入圍本屆金鐘獎的「節目創新獎」及「節目導播獎」提名，自節目脫穎而出的男團SEVENTOEIGHT今天將出席頒獎典禮，成員們形容這次登場就像「從學校走入社會的社會新鮮人」，象徵他們從節目畢業，正式以藝人身分踏上星途的全新篇章。

團員D’OM感性表示：「這個入圍真的意義非凡，對我來說《SCOOL》就是一所學校，這段期間我們學到許多，也一起成長。」隊長麒文則表示：「這個節目是我們成團的起點，也是我們彼此努力與成長的見證，代表公司一起走上金鐘紅毯，不只是榮耀，更是對當時那段努力的一種肯定。」

SEVENTOEIGH對於能代表《SCOOL》出席典禮見證榮耀時刻感到於有榮焉，麒文坦言：「這一年最大的改變是心境成熟許多，以前是為自己表現，現在是為團體而戰。」身為隊長的他自認變得更有責任感，也更懂得穩住心態。

美祥M則認為大家漸漸從「青澀新手」變成「實戰歌手」，「懂得表現自己在舞台上魅力的同時，也知道怎麼管理形象，更學會如何享受舞台！」對於「敲鐘」是否有信心，團員各自祭出「吸引力法則」祈願得獎，美祥M笑說：「我一直相信只要抱持信念就會實現，如果真的得獎，我請全員喝飲料！」EXXI义翔則分享自己的「許願」心法：「我每天早睡早起讓自己氣場好一點，睡前也會默念『我們一定會得金鐘獎！』」

JAGGER柏佑打趣紅毯造型不能比老闆帥。（天空娛樂提供）JAGGER柏佑打趣紅毯造型不能比老闆帥。（天空娛樂提供）

JAGGER柏佑透露：「我有去家附近的廟裡拜拜，希望《SCOOL》能順利得獎！SEVENTOEIGHT以滿滿的活力與祝福為節目應援，期待《SCOOL》能在金鐘之夜『心想事成、一舉敲鐘成功』，為團隊與節目團隊寫下最閃耀的金色篇章。」

SEVENTOEIGHT的隊長麒文。（天空娛樂提供）SEVENTOEIGHT的隊長麒文。（天空娛樂提供）

團員對於走金鐘紅毯感到不少壓力，麒文笑說：「什麼都好，就怕摔跤！我已經在想像自己走在紅毯上的樣子了，但也很擔心會跌倒，如果那天真的摔了，應該會直接上新聞版面吧，一定超尷尬！」6人想出「團體小Pose」與粉絲互動，要在紅毯上展現獨特魅力。EXXI义翔說：「我們想展現『團體感』！走出來整齊有型、但又各自有不同的魅力，讓大家一眼就記得『這就是SEVENTOEIGHT』！」美祥M則補充：「我們最大的亮點就是默契，不特別想比誰帥，但希望能讓人看到我們各自的特色與團隊能量。」面對「最帥紅毯男星」的呼聲，團員JAGGER柏佑打趣說「我們打算爭紅毯前十帥就好！千萬不要比老闆帥，不然怕回公司會有壓力！」

header
body
