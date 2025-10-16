自由電子報
娛樂 最新消息

郭泓志笑稱「我本身就是傳奇」 金鐘紅毯戰袍曝光

《上船了各位！》今年雙料入圍金鐘。（資料照，三立提供）《上船了各位！》今年雙料入圍金鐘。（資料照，三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕前職棒球星郭泓志近年轉向演藝圈發展，今年以主持節目《上船了各位！》再度問鼎金鐘，強勢入圍「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」雙料提名。明天就是頒獎典禮，他今（16日）出席品牌活動，談到心情相當淡定，笑說：「不緊張啦！我們只是有這個榮幸，最辛苦的是幕後工作人員。」

郭泓志預告紅毯戰袍「紅色超人旋風」造型。（記者侯家瑜攝）郭泓志預告紅毯戰袍「紅色超人旋風」造型。（記者侯家瑜攝）

被問到是否要力拚紅毯第一帥？郭泓志再度展現「嘻哈式自信」，豪氣表示：「帥這種東西不強求啦，因為我本身就是傳奇！」他回憶去年以《嗨！營業中》入圍時，在紅毯上脫衣秀肌肉掀暴動，今年戰袍也已準備好：「以不裝為主，紅色配件出場，像超人旋風一樣！」

面對節目女班底瑞瑪席丹、雷艾美、鍾瑤等美女主持群，被問到是否已經看過她們的禮服？他坦言雖然還不清楚，但大家都很漂亮、體格又很好，所以相信不管穿什麼都會令人為之驚豔。

郭泓志出席活動笑談金鐘入圍心得。（記者侯家瑜攝）郭泓志出席活動笑談金鐘入圍心得。（記者侯家瑜攝）

至於今年是否有信心奪獎？他維持一貫幽默：「希望能得啦，沒得就回去哭一場，吃辣椒配飯也行！」他笑說，比起明天頒獎典禮，今天面對久違的媒體還比較緊張。

