呱吉也來了！「三大老闆」衝台南浪人祭送初體驗

浪人祭卡司曝光。（笨道策展提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「浪人祭」10月17日至19日在台南安平登場，邀請到來自海內外近百組的豪華卡司，展現出跨越國界與曲風的強大企圖心。在深化在地連結的同時，也積極拓展國際交流機會。本屆最引人注目的國際交流企劃，便是浪人祭與擁有20年歷史的日本另類音樂節SYNCHRONICITY展開的跨國共同選團計畫。

沈以「台南女兒的第一次」為題開講。（笨道策展提供）

除了熱力四射的音樂演出，本屆精心策劃的「浪人塾」跨界講座集結夢幻級卡司，嚴選七場主題對談。包括金鐘男星温昇豪與金曲客語音樂人黃子軒ZiXUAN HUANG、樂團粹垢TRAEGO成員主講「餐桌上的客家味」。擁有近40萬訂閱的YouTube頻道「陪沈團」創辦人沈將帶上「陪沈團」成員豬PD的父親「爆紅家長」柴克瑞，以「台南女兒的第一次」為題開講。

在環保議題方面，環境部部長彭啟明、蘇打綠團長阿福與環保團體「RE-THINK重新思考」創辦人黃之揚，將開啟「地球保衛戰：環境永續指南」的重量級對談；此外，在社群爆紅的「飄仙鳳舞美鳳老師」將現場開設K-POP舞感養成班，帶現場樂迷一起動起來。

小踢Teewee化身「浪漫導遊」。（笨道策展提供）

此外，廣獲好評的「浪漫巴士」今年再次啟程，這座移動式隱藏舞台將由「浪漫導遊」小踢Teewee帶領三個班次。三組限定車掌組合包括海豚刑警主唱伍悅tumoＸFunkyMo、Podcast《童話裡都是騙人的》主持人Nana&Eddie，以及傷心欲絕的限定組合官靖剛Ｘ馬摳。這場公路電影般的沉浸式體驗為單獨售票活動，讓樂迷能在歡唱中穿梭台江、四草，名額有限，想上車要趁早搶票。

由呱吉、顏社的迪拉胖、台灣通勤第一品牌的逞誠等三位老闆，在旅行途中共同打造的全新節目「寰宇龍虎豹」，也將在浪人祭的金鶴廳舞台進行預告首播，帶給樂迷最kuso的影音初體驗。

血肉果汁機將在浪人祭熱唱。（笨道策展提供）

