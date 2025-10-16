自由電子報
娛樂 歐美

小甜甜布蘭妮前夫出書爆料 她怒嗆：情勒大王

小甜甜布蘭妮出書《The Woman in Me 真我布蘭妮》瘋狂爆料。（美聯社）小甜甜布蘭妮出書《The Woman in Me 真我布蘭妮》瘋狂爆料。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國好萊塢女星「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）逃脫親爸傑米（Jamie）的監視，自己掌握人生，她的新書《The Woman in Me 真我布蘭妮》推出後，裡頭爆料不斷，談到為賈斯汀（Justin Timberlake）懷孕卻墮胎、父親長達13年恐怖操縱、母親和妹妹利用她出書背叛，至少有16個讓人驚掉下巴的核彈級爆料。現在，布蘭妮的前夫凱文費德林（Kevin Federline）也宣布將推出新書《You Thought You Know》反擊，布蘭妮感覺自己大概又要被拿來作文章，氣到直接狂嗆費德林長期以來對她進行情緒勒索，根本就是情勒大王。

美國好萊塢女星小甜甜布蘭妮（左）與前夫凱文費德林。（路透）美國好萊塢女星小甜甜布蘭妮（左）與前夫凱文費德林。（路透）

費德林將書中部分內容透露給媒體，包括兩個兒子，分別是20歲的尚恩和19歲的傑登，曾說過布蘭妮精神狀況不佳，兩人有時會在晚上醒來，發現布蘭妮站在房門口，看著兩人睡覺。當兩人驚覺布蘭妮在門口，她手上竟拿著一把刀，問了一聲：「喔，你醒了嗎？」便轉身離去。詭異行為表現讓費德林擔心兩個孩子會不願與布蘭妮親近，費德林說：「假裝一切都很好已經是不可能的事情，如果沒有改變，我擔心會對兩個孩子造成不良影響。」

布蘭妮抱怨前夫費德林出的書裡頭充斥謊言，並指自己長期受前夫情緒勒索。（美聯社）布蘭妮抱怨前夫費德林出的書裡頭充斥謊言，並指自己長期受前夫情緒勒索。（美聯社）

看到前夫的說法，布蘭妮氣炸，還在社交媒體怒斥費德林經常進行情緒勒索，每次布蘭妮都會哭著懇求前夫讓她跟孩子共同生活，因為和青少年相處很複雜，但總是要以乞求的方式才能如願，讓她覺得心情非常糟。尚恩和傑登看到父親對母親缺乏尊重的行為，難免造成影響，布蘭妮透露自己過去5年和其中一個孩子只相處45分鐘；另一個則僅見面4次，抱怨自尊受挫。布蘭妮認為前夫費德林的書裡頭充斥八卦新聞，過去5年她已經很低調做人，現在出面解釋，就是因為「受夠了」。

布蘭妮與前夫費德林離婚後，曾經一度精神崩潰進療養院，進而喪失孩子監護權，布蘭妮父親傑米則向法院申請監護權監管，並展開13年監管，直到2021年才由法院判決宣布結束。

