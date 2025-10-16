自由電子報
娛樂 最新消息

曾莞婷被講「賤貨」反咬女星不配合！苗可麗認有1禁忌：打死不要

花花、（左起）、曾莞婷、苗可麗、周曉涵搭檔錄製新節目《驚奇旅明星》，今出席開播記者會。（記者陳奕全攝）花花、（左起）、曾莞婷、苗可麗、周曉涵搭檔錄製新節目《驚奇旅明星》，今出席開播記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾莞婷、苗可麗、花花、周曉涵搭檔錄製新節目《驚奇旅明星》，今（16）日出席開播記者會，四位女神盛裝出席，其中花花還穿透視裝，露出性感屁股蛋超吸睛。記者會上，花花脫口形容曾莞婷是「妖豔賤貨」，強調這是好友才講得出的稱讚，曾莞婷則開心直呼：「很棒啊，夠有姿色才當得起。」

「忙內」周曉涵對熱情無比的其他三位女星常常招架不住。（記者陳奕全攝）「忙內」周曉涵對熱情無比的其他三位女星常常招架不住。（記者陳奕全攝）

四位女星組成「驚奇旅行團」出發旅遊，體驗各國風情，四姐妹旅程中吵吵鬧鬧，尤其是曾莞婷、苗可麗、花花熱情無比，常讓「忙內」周曉涵招架不住，今周曉涵被問到是不無法招架了，周曉涵還露出尬笑講沒關係，反應相當可愛。她們也透過節目培養出好感情，曾莞婷更將她們的代表符號弄在美甲上，「像花朵就是花花、代表曉涵的貓咪，然後星星是可麗姐，永遠在指引我們的方向。」

苗可麗絕不素顏出門，會在4點爬起來化妝。（記者陳奕全攝）苗可麗絕不素顏出門，會在4點爬起來化妝。（記者陳奕全攝）

苗可麗說每個過程她們都很享受，至於誰素顏最漂亮，曾莞婷說應該是花花，提到對方經常在節目上素顏，而苗可麗則是「打死不素顏」派，為了看日出她還在4點爬起來化妝，「資深藝人都這樣，以前沒人幫我們化妝，要自己打理好全妝出現」，她還笑說自己平常沒化妝就不出門，到垃圾也是要等她化好妝出門時才倒。

花花現場高票中選是旅行地雷最多的人。（記者陳奕全攝）花花現場高票中選是旅行地雷最多的人。（記者陳奕全攝）

至於旅程中誰地雷最多？花花現場高票中選，被說怕高、不能曬還不敢玩水，曾莞婷反而是裡面最隨和的，她還笑說自己其實是「大哥個性」。而曾莞婷憑藉《影后》入圍金鐘獎，今也說還是會緊張，不過自信表示自己得獎機率是百分百，「我搬家的時候已經把獎座的位子預留好了！」

曾莞婷笑稱自己是「大哥個性」最隨和。（記者陳奕全攝）曾莞婷笑稱自己是「大哥個性」最隨和。（記者陳奕全攝）

