娛樂 最新消息

「東京林檎製飴所」老闆自創砂糖體溝通 網文近7萬讚

日本知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日再度來台，發文引起網友暴動。（翻攝自Threads）日本知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日再度來台，發文引起網友暴動。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」（Pomme d'Amour Tokyo）老闆池田喬俊近日來台狂掃20公斤砂糖，驚動台、日海關，讓他意外在網路爆紅。日前網友發現池田喬俊又來台灣了，而且他的一篇發文讓網友拍案叫絕，不但吸引近7萬讚，回文也近千則，一夕成為「網紅」。

這次帶了5個行李箱來台灣的池田喬俊，在社群發文表示：「我　無事　台湾　入国　了 毒犬　検査　無 翻訳機　不能　何故 台北　行（去） 我期待見到大家！」剛開始大家好奇為何他打字故意空格，後來仔細閱讀才發現原來是池田喬俊的翻譯機壞了，他只好把漢字發出來，網友留言嘖嘖稱奇，還說：我竟然看懂了。

這次池本喬俊帶了5個行李箱，網友笑問是不是打算掃更多砂糖？（翻攝自Threads）這次池本喬俊帶了5個行李箱，網友笑問是不是打算掃更多砂糖？（翻攝自Threads）

池田喬俊創出的「砂糖體」溝通法除了廣受網友歡迎之外，更紛紛效仿「大丈夫 台灣人 明白 食 夜市 美食 珍珠奶茶 飲 50嵐」得到本人親回「我　知道　50嵐 好喝 珍珠女乃茶　沒喝（過？）期待　謝謝推薦」也獲得1萬讚。幸好池本喬俊的翻譯機後來恢復正常，他開心發文：「我的翻訳機　蘇生　了 我很安心　我很開心 謝謝心配　謝謝你大家」。他也開心宣布今（16）日起將在百貨公司日本展營業北、中、南各有一檔。

