自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

花蓮災後湧入50萬志工 阿傑曝「災區實況」：確認安全再出發

〔記者侯家瑜／台北報導〕花蓮縣馬太鞍堰塞湖於9月23日下午突發溢流，導致光復鄉災情慘重，許多民眾房舍、田地被土石掩埋，至今仍在艱難修復家園，中央單位、軍警弟兄與全台志工接力挺進災區。外景主持人「阿傑」黃世傑日前親赴光復鄉，連兩天投入災區清理行動，並於昨（15）日晚間在社群發文，詳細記錄現場的「救災SOP」，也呼籲鏟子超人們前往前要先了解當地狀況，並提醒週末颱風可能再襲，務必注意安全。

親曝志工現場實況：「每個人都是英雄」

阿傑表示，一抵達光復車站，就能感受到滿滿的志工能量，「車站左轉就能找到雨鞋、派工區、國軍弟兄，大家像一台精密運作的救援機器。」他貼心分享志工攻略，包括挑選雨鞋尺寸、掃QR碼登錄三日保險、志工派工方式與工具領取流程，連鏟泥技巧都鉅細靡遺。

阿傑現身花蓮當鏟子超人。（阿傑提供）阿傑現身花蓮當鏟子超人。（阿傑提供）

「挖水溝的泥要慢慢施力向前鏟，再用槓桿原理撐起。」阿傑笑說，這幾天他的手臂快廢了，但每鏟出一坨泥、每疏通一段水溝，心裡都超有成就感。現場有許多「超人志工」彼此支援，有人提供精油降溫、送水、遞食物，也有「按摩超人」幫大家放鬆痠痛的肌肉，「雖然汗水像水龍頭一樣流，但每個人臉上都帶笑。」

「別讓假消息影響初衷」：真正的力量，是願意來的人

他感謝現場的國軍弟兄、警察與各縣市工程隊協助，更呼籲大家不要被網路謠言干擾，「只要願意出一份力，就是幫助。有人搬沙袋、有人送水、有人陪災民聊天，都是一種支援。」阿傑坦言，現場偶爾會出現爭執或對官員的不滿，但他提醒：「請把力氣省下來，用來挖泥、搬物資，這才是最重要的任務。」他原本還想多留幾天支援，但因隔天一早要到台南演講，只好搭上最早班高鐵返北，「要不是行程卡死，我真的還想繼續鏟。」

阿傑曝光復鄉災區實況。（阿傑提供）阿傑曝光復鄉災區實況。（阿傑提供）

50萬志工、50萬分之一的力量

截至10月14日，統計已有超過50萬名志工進入光復支援，阿傑感性表示：「我只是50萬分之一，但每個人都是這塊土地的力量。」他也感謝一路同行的「義薄雲天好兄弟」，放下工作一起揮鏟，「大家沒有多想，單純想幫忙。這種單純的善意，是台灣最珍貴的東西。」阿傑最後也提醒：「颱風將於10月19日至22日影響花蓮，請鏟子超人們確認現場安全，再前往支援。」

https://www.facebook.com/share/v/1BScFat4v7/

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中