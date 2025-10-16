花蓮災後湧入50萬志工 阿傑曝「災區實況」：確認安全再出發

〔記者侯家瑜／台北報導〕花蓮縣馬太鞍堰塞湖於9月23日下午突發溢流，導致光復鄉災情慘重，許多民眾房舍、田地被土石掩埋，至今仍在艱難修復家園，中央單位、軍警弟兄與全台志工接力挺進災區。外景主持人「阿傑」黃世傑日前親赴光復鄉，連兩天投入災區清理行動，並於昨（15）日晚間在社群發文，詳細記錄現場的「救災SOP」，也呼籲鏟子超人們前往前要先了解當地狀況，並提醒週末颱風可能再襲，務必注意安全。

親曝志工現場實況：「每個人都是英雄」

阿傑表示，一抵達光復車站，就能感受到滿滿的志工能量，「車站左轉就能找到雨鞋、派工區、國軍弟兄，大家像一台精密運作的救援機器。」他貼心分享志工攻略，包括挑選雨鞋尺寸、掃QR碼登錄三日保險、志工派工方式與工具領取流程，連鏟泥技巧都鉅細靡遺。

請繼續往下閱讀...

阿傑現身花蓮當鏟子超人。（阿傑提供）

「挖水溝的泥要慢慢施力向前鏟，再用槓桿原理撐起。」阿傑笑說，這幾天他的手臂快廢了，但每鏟出一坨泥、每疏通一段水溝，心裡都超有成就感。現場有許多「超人志工」彼此支援，有人提供精油降溫、送水、遞食物，也有「按摩超人」幫大家放鬆痠痛的肌肉，「雖然汗水像水龍頭一樣流，但每個人臉上都帶笑。」

「別讓假消息影響初衷」：真正的力量，是願意來的人

他感謝現場的國軍弟兄、警察與各縣市工程隊協助，更呼籲大家不要被網路謠言干擾，「只要願意出一份力，就是幫助。有人搬沙袋、有人送水、有人陪災民聊天，都是一種支援。」阿傑坦言，現場偶爾會出現爭執或對官員的不滿，但他提醒：「請把力氣省下來，用來挖泥、搬物資，這才是最重要的任務。」他原本還想多留幾天支援，但因隔天一早要到台南演講，只好搭上最早班高鐵返北，「要不是行程卡死，我真的還想繼續鏟。」

阿傑曝光復鄉災區實況。（阿傑提供）

50萬志工、50萬分之一的力量

截至10月14日，統計已有超過50萬名志工進入光復支援，阿傑感性表示：「我只是50萬分之一，但每個人都是這塊土地的力量。」他也感謝一路同行的「義薄雲天好兄弟」，放下工作一起揮鏟，「大家沒有多想，單純想幫忙。這種單純的善意，是台灣最珍貴的東西。」阿傑最後也提醒：「颱風將於10月19日至22日影響花蓮，請鏟子超人們確認現場安全，再前往支援。」

https://www.facebook.com/share/v/1BScFat4v7/

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法