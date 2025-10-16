自由電子報
娛樂 日韓

這種男友最不想嫁！竹內涼真變身化石男 自爆角色幾乎是他本人

〔記者許世穎／綜合報導〕由夏帆與竹內涼真雙主演、friDay影音秋季檔跟播日劇《有本事換你來做啊！》，首集播出後在日本TVer平台的播放總數突破365萬次，創下該時段歷來最高紀錄，並與《VIVANT》並列TBS歷代最快播放速度之一。

竹內涼真在劇中成功詮釋令人火大的「化石男」相當到位，讓觀眾、網友看的白眼翻好翻滿，他被問到有沒有為這部戲特別做準備時，笑說：「這角色幾乎就是我自己。」

由竹內涼真（左）、夏帆雙主演日劇《有本事換你來做啊！》，首集播出後在日本TVer平台創紀錄。（翻攝自X）由竹內涼真（左）、夏帆雙主演日劇《有本事換你來做啊！》，首集播出後在日本TVer平台創紀錄。（翻攝自X）

除了角色幾乎就是自己，竹內涼真還加碼表示：「全部都是。勝男自以為完美，實際上滿是問題。我（勝男）會努力一一克服，所以希望大家支持我們兩個。」他還感慨道：「以為幸福的事，從對方的角度來看卻不一定是那樣。人真的很難懂啊……往往不會順利。」

夏帆則說：「我演的鮎美和竹內君演的勝男，看似是一對完美情侶，卻因為一場求婚而分手。」她補充：「本劇是透過分手這個契機，讓兩人重新檢視一直以來視為理所當然的價值觀，也重新理解彼此存在的一段成長故事。」

有趣的是，竹內涼真在本劇飾演的角色，與同為秋季檔的《小的時候，神明在身邊》中北村有起哉飾演的白目老公如出一轍，意外的共通點掀起本季「白目男」的話題。

夏帆（左）和竹內涼真在新劇《有本事換你來做啊！》看似一對完美情侶，卻因一場求婚而分手。（friDay影音提供）夏帆（左）和竹內涼真在新劇《有本事換你來做啊！》看似一對完美情侶，卻因一場求婚而分手。（friDay影音提供）

《有本事換你來做啊！》於friDay影音每週三同步跟播，《小的時候，神明在身邊》則於每週五獨佔跟播，更多秋季檔日劇詳情，請務必鎖定friDay影音官方網站、APP以及社群專頁。

除此之外，遠傳friDay影音為感謝會員十年相伴，狂歡活動一波波。29日前所有會員只要天天來簽到，就能領抽獎券，有機會把價值近六萬元的Sony BRAVIA頂級MiniLED系列、Apple iPad 、家樂福與肯德基禮券等好禮帶回家；每天簽到、抽獎券領越多，中獎機率越高！還有話題展演活動好康、人氣韓日劇限時免費看到飽，快來同樂。

