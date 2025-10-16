自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

最強童顏！50歲許路兒近況照曝光 凍齡秘訣大公開

〔記者林欣穎／台北報導〕「地表最強童顏」許路兒雖已50歲，但臉蛋、膚質、體態依舊凍齡到不科學，讓網友直呼：「根本逆生長！」她驚人狀態不只引爆台灣網路，連英國《每日郵報》、韓國版《VOGUE》都專文報導她的保養祕訣，封她為「地表最強不老女神」。

許路兒分享凍齡秘訣。（Farcent 法頌提供）許路兒分享凍齡秘訣。（Farcent 法頌提供）

被問到如何維持零瑕疵狀態，她透露：「湯其實很可怕，不易飽又熱量高，所以我晚餐一定不喝湯！」為了維持完美線條，她連無糖茶都不碰，只喝白開水，唯一例外就是每天早晨的一杯黑咖啡，「那是我唯一的儀式感。」

運動則是她每天的「續命公式」，一定做 50 下仰臥起坐與伏地挺身，不靠健身房也能在家練出緊實線條。「入門的女孩不用一次做完，分兩三輪比較不會受傷。」她強調運動時間也很關鍵：「我真的不建議睡前運動，會影響睡眠！我都是在晚餐前做完，吃東西前動一動，瘦身效果最好！」

許路兒分享凍齡秘訣。（Farcent 法頌提供）許路兒分享凍齡秘訣。（Farcent 法頌提供）

她的原則其實早有科學根據，先運動再吃飯，能更快啟動脂肪燃燒機制，也能讓胰島素更靈敏、熱量不容易囤積。許路兒笑說：「這是我維持體態最有效的小祕密，比花錢買保養品還實在！」

近來她受邀為洗髮品牌拍攝全新廣告，以自然狀態現身鏡頭，完美詮釋「連頭皮都要逆齡」的理念。她坦言：「細節決定成敗！洗髮不只是例行公事，而是一種讓自己回到中心的儀式。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中