自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

38歲翁滋蔓遭爆謊稱年齡！「謠言憑空捏造」公司火速澄清

翁滋蔓遭爆謊稱年齡，經紀公司駁斥不實爆料。（資料照，記者陳奕全攝）翁滋蔓遭爆謊稱年齡，經紀公司駁斥不實爆料。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾是「台大五姬」之一的38歲翁滋蔓，過去也是宅男女神代表，豈料有爆料指她自稱32歲，現場來賓驚訝不已，消息曝光後掀起熱議。對此，翁滋蔓透過經紀公司火速澄清，「根本是憑空捏造的謠言！」強調從不避談年齡，反而覺得這樣的誤會算是一種稱讚。

翁滋蔓以清新外貌與高學歷形象走紅，還曾被封為「台大五姬」，不料她近日遭週刊爆料在一場飯局中自稱「32歲」，但事後查詢發現其實她已38歲，讓在場賓客暗自驚訝。針對爆料，翁滋蔓透過經紀公司駁斥，「這完全就是一個杜撰的假新聞啊！滋蔓完全不介意年紀大家都知道呀！她和任何人都會直接說實際年齡，因為她覺得每個年紀都有自己的美，而且網路和媒體每次報導都會提到年齡，本來就不是秘密啦！」

「還是謝謝某位人士不知從哪聽來或是他心裡把她想的這麼年輕，謝謝稱讚啦！也謝謝大家關心藝人的感情。」經紀公司也強調翁滋蔓仍是單身，且是一位貼心善良又孝順的女生，十分具有長輩緣，且都是追求者們的長輩希望她可以趕快當自家的媳婦，「大家都非常喜歡滋蔓，但滋蔓專注於工作，目前還沒有放太多心思在感情這塊，謝謝大家關心！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中