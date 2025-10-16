38歲翁滋蔓遭爆謊稱年齡！「謠言憑空捏造」公司火速澄清

翁滋蔓遭爆謊稱年齡，經紀公司駁斥不實爆料。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾是「台大五姬」之一的38歲翁滋蔓，過去也是宅男女神代表，豈料有爆料指她自稱32歲，現場來賓驚訝不已，消息曝光後掀起熱議。對此，翁滋蔓透過經紀公司火速澄清，「根本是憑空捏造的謠言！」強調從不避談年齡，反而覺得這樣的誤會算是一種稱讚。

翁滋蔓以清新外貌與高學歷形象走紅，還曾被封為「台大五姬」，不料她近日遭週刊爆料在一場飯局中自稱「32歲」，但事後查詢發現其實她已38歲，讓在場賓客暗自驚訝。針對爆料，翁滋蔓透過經紀公司駁斥，「這完全就是一個杜撰的假新聞啊！滋蔓完全不介意年紀大家都知道呀！她和任何人都會直接說實際年齡，因為她覺得每個年紀都有自己的美，而且網路和媒體每次報導都會提到年齡，本來就不是秘密啦！」

請繼續往下閱讀...

「還是謝謝某位人士不知從哪聽來或是他心裡把她想的這麼年輕，謝謝稱讚啦！也謝謝大家關心藝人的感情。」經紀公司也強調翁滋蔓仍是單身，且是一位貼心善良又孝順的女生，十分具有長輩緣，且都是追求者們的長輩希望她可以趕快當自家的媳婦，「大家都非常喜歡滋蔓，但滋蔓專注於工作，目前還沒有放太多心思在感情這塊，謝謝大家關心！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法