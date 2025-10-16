自由電子報
娛樂 電影

新生代女星初登大銀幕就角逐金馬獎！震撼天賦導演驚呼「挖到寶」

〔記者許世穎／台北報導〕入圍金馬獎9項大獎、並代表台灣出征奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》備受好評，其中現年25歲新秀馬士媛以本片提名最佳新演員，讓許多觀眾很驚訝這是她第一次演戲，在此之前全無表演經驗。

馬士媛是導演鄒時擎在IG上找到的演員，她一開始收到訊息還以為是詐騙，反覆確認後才相信是真的演出邀請。她在片中飾演蔡淑臻的大女兒，為了分擔家中經濟到檳榔攤工作。她事前去檳榔攤練習包檳榔，發現要包到儘量葉子摺痕一樣，並不容易所以滿需要練習。也和片中的妹妹葉子綺，一起去咖啡廳、公園遊玩培養感情，甚至還會以摩托車載著她四處晃晃。

馬士媛在《左撇子女孩》中，為了支撐家中經濟只能到檳榔攤打工。（光年映畫提供）馬士媛在《左撇子女孩》中，為了支撐家中經濟只能到檳榔攤打工。（光年映畫提供）

回憶接獲導演邀約，馬士媛不諱言是她人生最迷惘的時刻，但是透過《左撇子女孩》的角色，讓她重新找到目標與意義：「角色宜安的外表看似冷漠有距離，但其實內心是個充滿情感且負責任的一個人，為了渴望證明自己能夠獨立，很常很逞強的做著自己還沒有能力完成的事。」

馬士媛也認為這跟三年前某部分的她很像，拍完這幾年後，從角色身上學到了「對待人要溫柔一點」，更透露第一次看劇本時，就被劇本的寫實打動，「看到最後一場戲時，我被感動到起了雞皮疙瘩」。雖然是第一次演戲，但她精準掌握角色的逞強、脆弱和破繭重生的爆發力，舉手投足的眼神與氣場，甚至連髮絲都有戲！她也希望透過電影108分鐘的魔幻時光，讓觀眾一起被溫暖療癒。

導演鄒時擎也分享，馬士媛有場在浴室的哭戲。原本有些擔心她會因為太緊張而無法充分表現情緒，沒想到不僅一次就哭，更展現了極大的情緒渲染力。而且，甚至在導演喊「卡」之後，立刻轉過頭來說：「導演，我想再試一個不一樣的哭法。」

那一瞬間，讓已在好萊塢工作20年的鄒時擎也被震撼，忍不住讚賞她彷彿天生就具備了當演員的特殊天賦，不僅能夠準確地完成指令，更能深入角色，探索更深層次的細膩情感。「當時我的心裡非常篤定，我真的挖到一塊寶了。」

蔡淑臻（左起）與葉子綺、馬士媛在《左撇子女孩》中飾演一家三口。（光年映畫提供）蔡淑臻（左起）與葉子綺、馬士媛在《左撇子女孩》中飾演一家三口。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》為導演鄒時擎花費25年心力，集結奧斯卡名導西恩貝克共同編劇、製作人及剪接，金馬獎最佳攝影陳克勤等金獎陣容共同製作，今年不僅順利入圍坎城影展「影評人週」競賽單元，又獲得多倫多、釜山等國際影展肯定，明年也將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎。

其中的努力與血淚經驗相當珍貴難得，為此另透過電影書《左撇子女孩：25年創作歷程．幕後製作．完全版劇本》完整記錄，連刪動場次與導演和攝影的拍攝日誌，全都鉅細靡遺地收錄。電影預計10月31日於全台戲院上映，電影書自10月22日開始預購、10月29日正式發行，詳情見光年映畫官方FB及IG資訊。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

