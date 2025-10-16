看電影無法滿足 乾脆自己拍一部！《厄靈鎮》創史上最高恐怖片募資金額

〔記者許世穎／綜合報導〕由YouTube百萬級影評克里斯斯塔克曼自編自導、《鬼入侵》《安眠醫生》導演麥可弗拉納根監製的恐怖電影《厄靈鎮》，創下史上最高的恐怖片募資金額台幣4000萬，談及創作初衷，克里斯說：「我拍這部電影，是想啟發像我一樣的創作者，當你看的作品都無法滿足你的時候，自己來拍一部吧。」

電影《厄靈鎮》，創下史上最高的恐怖片募資金額。（CATCHPLAY提供）

該片設定在一個素人調查團在闖入靈異廢墟直播後集體失蹤，12年後透過一卷錄影帶揭發了失蹤的秘密。電影結合仿紀錄與傳統敘事，營造「真的發生過」的沉浸式驚悚。克里斯也直白地形容拍恐怖片的意義：「就是把心裡最黑暗的想像用畫面來呈現。」

請繼續往下閱讀...

除了集結將近1萬5000名贊助者、募得超過台幣4000萬的資金，美國發行片商NEON看到了這部電影的潛力而加碼拍攝成本，增加了原本因預算受限而刪掉的血腥重頭戲，包含更大場面的實拍與更到位的驚悚節奏。並破天荒地將所有透過募資的贊助者名單放上海報，讓這部電影不只是觀眾最想看的恐怖片，更是一部創作者與觀眾共同打造的電影。

電影《厄靈鎮》刻意營造介於紀錄片與劇情片之間的「半真半假」風格。（CATCHPLAY提供）

導演克里斯斯塔克曼把自己的成長經歷、聽過的靈異傳聞，以及多年經營的網路企劃「Paranormal Paranoids」揉在一起，變成電影骨架。為了讓一切更像「真的拍到」，他刻意選用接近當年家用攝影機的拍法，保留畫面顆粒、拉帶與自動曝光的小瑕疵；再混入訪談、檔案照片、新聞片段等素材，做出介於紀錄片與劇情片之間的「半真半假」風格。《厄靈鎮》將於10月31日在台上映。

《厄靈鎮》正式預告：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法