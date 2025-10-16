百萬YouTuber挑戰玩命 「荒島7天7夜」活成《浩劫重生》

嘟嘟人大型企劃來了，推出「荒島求生系列」。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber The DoDo Men（嘟嘟人）由前蘋果工程師Ian與前精算師 Eric 組成的他們，以「跳脫舒適圈」為頻道核心理念，從辭掉高薪工作到拍攝世界各地極限冒險，如今他們決定將自己丟進一座無人荒島，展開7天7夜零外援的生存挑戰，沒有劇本、沒有補給，一切全憑真本事。

嘟嘟人在島上一起解決問題，內容有笑有淚。（翻攝自YouTube）

這不是電影，而是真實上演的極限實驗。Ian 與 Eric 坦言：「以前看《浩劫重生》覺得超帥，但當自己真的要上島時，完全是挫到爆！」離開文明、沒有水電、沒食物，他們只能靠雙手求生。從爬椰子樹、捕魚、搭建避難所、學生火煮飯，每一步都比想像中更難。「魚根本抓不到、椰子打不開、火一直滅，我們真的超崩潰！」他們笑著回憶，但也正因如此，才學會珍惜：「當你在荒島上成功打開一顆椰子，那瞬間真的比中樂透還爽！」

這次拍攝地點選在菲律賓愛尼島群島，放眼望去宛如天堂，卻成了他們的「地獄訓練場」。白天烈日、夜裡暴雨，沒有床、沒有食物、沒有退路，一切都靠意志撐過，「這系列完全沒有假，沒偷吃、沒回飯店，所有鏡頭都是真實的。」

嘟嘟人真實呈現島上生活。（翻攝自YouTube）

七天的荒島求生，讓The DoDo Men經歷了笑與淚交織的旅程，也讓他們再次證明「跳脫舒適圈」從來不是口號，而是一場真實、赤裸、汗水與泥巴交錯的冒險。

