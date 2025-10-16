自由電子報
娛樂 電影

車銀優入伍前銀幕告別作！24年死黨首度出國就失控超災難

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國爆笑喜劇《放飛旅行團》集合百想藝術大賞戲王姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫、韓善化（網路又譯韓善伙）等人氣爆棚影星，共同打造年度最無厘頭、最不按牌理出牌的喜劇新作！除了是車銀優首度挑戰大銀幕主演，更是他入伍前獻給粉絲的珍貴大銀幕告別作。

車銀優首度挑戰電影主演《放飛旅行團》，更是他入伍前的珍貴電影告別作。（采昌提供）車銀優首度挑戰電影主演《放飛旅行團》，更是他入伍前的珍貴電影告別作。（采昌提供）

該片聚焦五位從小一起長大、認識超過24年的死黨，人生的第一次出國旅行，卻從一開始就各種脫序失控，笑料百出，變成一場名副其實的「災難之旅」。全片顏值、演技、話題全面到位，荒謬橋段接連不斷，超展開劇情保證讓影廳笑聲連連、毫無冷場！

出道以來就一直專注在喜劇領域的導演南大中表示：「我喜歡明亮、有趣、搞笑的電影。從懷抱成為電影導演夢想的那一刻起，我就想為更多人帶來歡笑。」他也將自身經驗與情感融入本片當中：「我想描繪的是，那些曾經如同整個世界般重要的朋友之間的友情，也喚起了一種在某種意義上類似戀愛的情感。」

導演南大中也期盼觀眾透過本片，可以回想起跟朋友們在一起的那種悸動與美好，電影不只爆笑，也觸動友情、夢想與成長心弦，讓觀眾在笑聲中，也同時感受到滿滿的溫情與感動。

車銀優（前排）、金英光（後排左起）、姜河那、姜泳錫在《放飛旅行團》展現超過24年的友情默契。（采昌提供）車銀優（前排）、金英光（後排左起）、姜河那、姜泳錫在《放飛旅行團》展現超過24年的友情默契。（采昌提供）

對於再度跟姜河那合作，導演也直言：「與他一起工作的現場，讓人感覺不像是導演單打獨鬥在苦思，而是一起創作的感覺，而這部電影也融合了演員們的許多想法。」

姜河那則表示：「從《30日》就有這種感覺，我們雙方在喜劇上的默契特別好。這次從第一場戲到最後一場戲，我都特別開心地與導演一起討論並完成。雖然劇本已經很棒，但實際拍攝出來的成果，絕對比劇本更有趣。」《放飛旅行團》將於11月14日在台上映。

