中國短劇《折腰》肉慾浴池「水中呻吟」 不到24小時慘下架

岳雨婷（左）、吳希澤主演《折腰》劇中「浴池療傷」尺度驚人。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員劉宇寧與宋祖兒主演的古裝劇《折腰》爆紅後，平台趁勢推出同名短劇版，由岳雨婷、吳希澤主演，15日上線隨即掀起熱議。劇中「浴池療傷」、「香藥強吻」、「新婚夜劍隔婚床 」等橋段尺度驚人，引發觀眾爭相轉傳，但因為劇情太誇張，上線不到24小時就被平台下架，雖然沒有明講原因，但近期中國廣電部門正推動「短劇內容專項整治」行動，嚴查擦邊與低俗內容，平台為避免觸及審查紅線，選擇主動下架《折腰》，以防遭到永久封禁。

《折腰》有許多露骨戲，尤其第七集的圓房戲與浴缸場景，吳希澤與岳雨婷曖昧互動不斷，男方甚至伸手抓住女方說：「妳幫我，我就不會對妳做別的。」畫面中水面波動、男主低聲呻吟，情節相當露骨。目前該劇已無法於平台搜尋。

請繼續往下閱讀...

目前短劇《折腰》已經在平台下架。（翻攝自小紅書）

短劇版《折腰》共71集，每集僅2至3分鐘，採豎屏形式播出，主打「忠於原著、原汁原味」。由於長劇版為了過審刪減大量激情戲，短劇版則保留原著中「浴池療傷」、「紗帳纏綿」等親密畫面與暗示性台詞，最終因尺度過大引起監管部門關注。短短一天內就因相關片段過於火辣而遭下架，網友紛紛在網路上表達不滿。

《折腰》短劇版在微博以「短劇折腰尺度好大」登上熱搜，如今全劇下架，外界推測若審查壓力趨緩，可能會在修改內容後重新上線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法