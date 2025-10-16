自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳親證免移植 想年底復工

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳因確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定甚至已可出院，好消息令人振奮，今則傳出沈玉琳宣布最新病況，健康情況恢復神速，請大家放心。

沈玉琳近況曝光，表示有機會年底復工。（本報資料照，記者陳奕全攝）沈玉琳近況曝光，表示有機會年底復工。（本報資料照，記者陳奕全攝）

據「ET TODAY」報導指出，沈玉琳今天宣布最新治療狀況，他表示：「謝謝大家的關心。我還沒出院，只是偶爾可以請假回家跟老婆女兒吃個飯，吃完仍需返院。目前治療很順利」他還表示，「療程都有合乎我的主治醫師侯信安教授的期待。有機會可以在今年年底前復工，只是我老婆要我多休息，希望我的復工期可以拉到農曆過年後，這部分我們會再討論。」

消息一出，關心他的朋友們大為振奮，沈玉琳同時表示「我檢測出來基因型，通常只需在經過幾次鞏固治療後，即可治癒，不一定要作骨髓移植，我目前在作的就是第二次的鞏固治療。」目前病況與治療皆穩定，沈玉琳更希望能夠在年底前宣布復出，但能否年底復工，助理則也透露「有機會」。

先前據傳沈玉琳已可出院，求證其好友潘若迪，潘則表示「他不太清楚」，而今沈玉琳親證身體狀況與治療好消息，大家相當期待他能在休息一段時日之後，再次回到螢光幕前。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中