沈玉琳親證免移植 想年底復工

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳因確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定甚至已可出院，好消息令人振奮，今則傳出沈玉琳宣布最新病況，健康情況恢復神速，請大家放心。

沈玉琳近況曝光，表示有機會年底復工。（本報資料照，記者陳奕全攝）

據「ET TODAY」報導指出，沈玉琳今天宣布最新治療狀況，他表示：「謝謝大家的關心。我還沒出院，只是偶爾可以請假回家跟老婆女兒吃個飯，吃完仍需返院。目前治療很順利」他還表示，「療程都有合乎我的主治醫師侯信安教授的期待。有機會可以在今年年底前復工，只是我老婆要我多休息，希望我的復工期可以拉到農曆過年後，這部分我們會再討論。」

消息一出，關心他的朋友們大為振奮，沈玉琳同時表示「我檢測出來基因型，通常只需在經過幾次鞏固治療後，即可治癒，不一定要作骨髓移植，我目前在作的就是第二次的鞏固治療。」目前病況與治療皆穩定，沈玉琳更希望能夠在年底前宣布復出，但能否年底復工，助理則也透露「有機會」。

先前據傳沈玉琳已可出院，求證其好友潘若迪，潘則表示「他不太清楚」，而今沈玉琳親證身體狀況與治療好消息，大家相當期待他能在休息一段時日之後，再次回到螢光幕前。

