陳曉東慶生喝茫效率驚人 不到5天迸出最特別生日禮物

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王陳曉東推出新歌《戛然而止》，他透露9月生日時喝到微醺，意外收到多年好友天天（梁鴻斌）傳來一段demo，他點開聆聽後非常有感，行動派的他隔天就聯絡音樂製作人顧瀟予，從收到demo到進錄音室錄製，全程不到五天一氣呵成，效率驚人 。他笑說：「真的是今年收到最特別、最有意義的生日禮物！」  

陳曉東驚喜推出新歌。（火爆音樂提供）陳曉東驚喜推出新歌。（火爆音樂提供）

陳曉東談到：「自述形式的情歌旋律走向，呼吸位置抑揚頓挫，有點特別，反覆聽了很多次，我猜這是一段真實的感情感悟。」他在錄音期間更碰上「收穫月」月亮低垂，「錄音當天正值血月，開往錄音棚的途中便感覺月亮特別低，快到落到旁邊街燈位置，在路上就一直練唱《戛然而止》帶著一點孤寂、卻非常真實。」 

陳曉東以細膩而內斂的聲線，唱出從困惑、崩塌到釋然的情感軌跡，讓整首歌充滿電影般的渲染力。 在歌曲完成後，陳曉東也馬不停蹄投入MV構思，已與導演展開多次討論，他透露：「一系列新歌的MV 正在與團隊設計謀劃中, 想通過一個特別的方式, 讓歌迷看到挑戰與成長, 也打算拍成紀錄篇, 期待畫面感很強，我希望MV能拍出獨特的意境與氛圍。」

