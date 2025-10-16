修杰楷合體賈靜雯拍YT破百萬點閱！曝老婆「有偶包」認一事有難度

修杰楷（左起）到唐綺陽節目，和索艾克聯手製作私廚料理。（《Yahoo唐綺陽談星私廚》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕唐綺陽、廚師索艾克錄製《Yahoo唐綺陽談星私廚》，最新一集來賓找來修杰楷，他在節目中「反客為主」下廚料理，修杰楷透露平時在家負責做飯，好手藝是來自他從小在媽媽的小吃店幫忙的經驗，拿手菜是炙燒鮭魚。

修杰楷提到曾被女兒咘咘、波妞給考倒過，修杰楷說：「有次放學去接她們回家，沒想到她們點菜要吃「龍蝦泡飯」，我根本不會，這是家裡會吃的東西嗎！」索艾克一聽大驚，這道菜要先用龍蝦熬湯、炸米，忍不住感嘆這兩位小公主很會點菜。

節目中，修杰楷利用簡單的食材做出看似難度很高的「紙包魚」，香氣四溢讓廚師專業的索艾克直接打出10分高分，唐綺陽笑說：「據說任何剩菜剩飯到他手裡，馬上就能變成高級料理！」

修杰楷的好手藝也感染到女兒，修杰楷說咘咘、波妞除了愛吃甜點，更會親手做馬卡龍、蛋糕，索艾克聽完更是整個驚呆，索艾克說：「馬卡龍超級、超級、超級難！」直呼這家人根本是料理世家，修杰楷說：「女兒未來有想成為甜點師傅，原來馬卡龍這麼厲害，我要好好珍惜著吃。」

除了廚藝與家庭角色，修杰楷這幾年也默默從演員跨界到製作人，他直言對幕後工作充滿熱情，修杰楷說：「我喜歡溝通、喜歡開會，以前是演員角度，現在是製作人角度，看的不一樣，我也比較正能量，覺得有問題就溝通。」至於備受好評的YT節目，修杰楷和賈靜雯合體那集點閱破百萬，唐綺陽敲碗夫妻合體多拍幾隻，修杰楷笑說：「不行，她現在有偶包了，騙不到了。」

修杰楷也不忘向唐綺陽請教未來運勢，修杰楷說：「我今年開始挑戰很多不一樣的事，請問該注意什麼？」沒想到唐綺陽回應，其實你已經走上正確的道路，天蠍座之前只是沒有動力做，一定是感受到危機才開始，危機就是轉機，讓上升天蠍座的修杰楷立刻驚呼「對！」，唐綺陽更預言：「明年下半年你每一件事都會有聲有色，可以報金鐘獎或任何獎項，你就準備2027年得獎！」讓他聽得心花怒放直說：「來錄這一集，完全值得」。

