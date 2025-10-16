鼓舞竹北青少年 竹縣副議長王炳漢招待觀看《突破：三千米的泳氣》

新竹縣副議長王炳漢招待游泳學生免費看電影，希望鼓舞他們「堅持超越自我的勇氣，勇敢挑戰人生的下一步！」。（王炳漢辦公室提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕視障勇士真實故事改編的電影《突破：三千米的泳氣》，充滿正能量，新竹縣議會副議長王炳漢自費購買了200張電影票，邀請竹北當地對游泳有興趣的青少年免費看電影，鼓勵他們維持這項運動，作為自己人生勇氣的最佳來源。

王炳漢表示，《突破：三千米的泳氣》取材自真人真事，當年7位視障者成功泳渡日月潭3300公尺，堅毅精神感動國人，改編電影傳遞出永不放棄、突破自我的勇氣，是非常好的生活教材，因此他自購200張票，送給竹北國中、竹北國小、義民中學、鷹萬游泳竹北分校的學生。

學生們受邀在10月14日、15日2天，前往竹北市「享平方」的百老匯影城觀賞，還有免費爆米花和飲料，讓他們開心看電影。王炳漢說，希望片中的熱血場景，能夠鼓舞青少年「堅持超越自我的勇氣，勇敢挑戰人生的下一步！」

王炳漢強調，學生除了課業成績，體能更是各項學習動力的重要基礎。竹北是新竹縣的首善之都，他希望竹北的孩子能夠均衡發展多元運動、才藝，勇於探索自己的潛能，努力突破極限，成就自己人生的夢想。

