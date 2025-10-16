于朦朧屍檢殘留體液 網傳2段酷刑影片痛到崩潰嘶吼

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧上月離奇身亡，案件疑點重重，輿論更延燒至今。當時他的死因被定調為「飲酒意外墜樓身亡」，之後卻傳出「肛門驗出多人體液」的屍檢報告，現在還有網友曬出2段殘忍的酷刑影片，爆料于朦朧疑似被按壓在窗邊，只能崩潰嘶吼。

于朦朧案陰謀論在網路瘋傳。（翻攝自微博）

網路瘋傳兩段影片，視角是一段從對面大樓拍攝，一名疑為于朦朧的男子被按壓在窗邊，身旁還有一男一女，女方被懷疑是宋伊人，男子的身形則是微胖的體態。

另外，還有于朦朧生前飼養的兩隻愛犬「福麗」與法鬥「火腿」遭虐的音檔，凶手狠心辱罵：「大男人流點血沒幾把事兒，還沒殺你呢。」而疑為于朦朧的男子悲痛慘叫：「難受死我了，福麗啊，我們再也不能在一起了，我要殺了你們！」狀況慘烈。

目前網上傳出于朦朧生前遭虐待的影片，其實評論中國時事的YouTuber李沐陽之前就透露，有網友留言表示花了10萬美金取得暗網影片，把于朦朧遭殺害的過程全揭露，更把影片交給美國FBI，「所以我們不能再往外傳播，在美國是違法的，因為是證據了。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

