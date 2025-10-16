自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

于朦朧屍檢殘留體液 網傳2段酷刑影片痛到崩潰嘶吼

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧上月離奇身亡，案件疑點重重，輿論更延燒至今。當時他的死因被定調為「飲酒意外墜樓身亡」，之後卻傳出「肛門驗出多人體液」的屍檢報告，現在還有網友曬出2段殘忍的酷刑影片，爆料于朦朧疑似被按壓在窗邊，只能崩潰嘶吼。

于朦朧案陰謀論在網路瘋傳。（翻攝自微博）于朦朧案陰謀論在網路瘋傳。（翻攝自微博）

網路瘋傳兩段影片，視角是一段從對面大樓拍攝，一名疑為于朦朧的男子被按壓在窗邊，身旁還有一男一女，女方被懷疑是宋伊人，男子的身形則是微胖的體態。

另外，還有于朦朧生前飼養的兩隻愛犬「福麗」與法鬥「火腿」遭虐的音檔，凶手狠心辱罵：「大男人流點血沒幾把事兒，還沒殺你呢。」而疑為于朦朧的男子悲痛慘叫：「難受死我了，福麗啊，我們再也不能在一起了，我要殺了你們！」狀況慘烈。

目前網上傳出于朦朧生前遭虐待的影片，其實評論中國時事的YouTuber李沐陽之前就透露，有網友留言表示花了10萬美金取得暗網影片，把于朦朧遭殺害的過程全揭露，更把影片交給美國FBI，「所以我們不能再往外傳播，在美國是違法的，因為是證據了。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中