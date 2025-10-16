自由電子報
娛樂 最新消息

歌手黃小玫驟逝 林右昌：曾被她正向積極的熱情感染

〔記者盧賢秀／基隆報導〕創作歌手黃小玫罹患罕見疾病離世，她曾經擔任「24小時不斷電玩基隆」的代言人，清新的形象很受好評。她病逝的消息令人驚訝，前基隆市長林右昌發文悼念，她是那麼地優秀，又那麼年輕，當時被她的正面積極的熱情感染，滿滿的正能量。

黃小玫為基隆拍攝MV。（基隆市政府提供）黃小玫為基隆拍攝MV。（基隆市政府提供）

黃小玫曾為「24小時不斷電▪︎玩基隆」代言，拍攝潮境公園、八斗子、正濱漁港、中正公園等多處景點，行銷基隆，2023年以「24小時基隆」在「日本國際觀光影像節」榮獲最佳亞洲影響獎與國際組最優秀賞。獲知黃小玫去當天使了，林右昌說，得到這個訊息實在很驚訝，她是那麼地優秀，又那麼年輕。

黃小玫為基隆拍攝MV。（基隆市政府提供）黃小玫為基隆拍攝MV。（基隆市政府提供）

林右昌說，第一次與小玫見面，那時正值疫情的後期，人心極待撫慰走出壓抑與傷痛，當時市府觀光行銷處長曾姿雯邀請她來當「24小時不斷電▪︎玩基隆」的代言人，當時就被她的正面積極又細膩的熱情感染，滿滿的正能量！

黃小玫為基隆拍攝MV。（基隆市政府提供）黃小玫為基隆拍攝MV。（基隆市政府提供）

後來，小玫花了整整一天的時間，用她的方式深入探索基隆，以親身感受24小時基隆的chill，為基隆作了一首很讚的主題歌曲與MV，強大的穿透力向所有人分享了基隆旅遊的美好體驗與旅人角度的感覺。

黃小玫為基隆拍攝MV。（基隆市政府提供）黃小玫為基隆拍攝MV。（基隆市政府提供）

林右昌說聽到她逝世的消息，除了震驚還有更多的遺憾與不捨，我們失去了一位優秀的年輕創作者。願她安息！

曾姿雯也在臉書悼念說，太突然了、好難過。謝謝小玫大力行銷台灣的所有努力，讓台灣的特色被看見。她和小玫合作「24小時不斷電」的基隆觀光行銷影片，敬業又專業的精神令人感動又敬佩，謝謝小玫所做的一切，她的作品永遠活在大家心中，永不消褪。

