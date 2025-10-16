自由電子報
日嘻哈指標人物登台開唱！千葉雄喜將登Legacy TERA重現東京能量

〔記者許世穎／台北報導〕日本嘻哈代表人物千葉雄喜（Yuki Chiba）將帶來以本名活動後的首場台灣演出。近期他推出新曲《幸福是什麼？》，不僅是加盟新東家後的首支作品，也成為草彅剛主演秋季檔新戲《終幕的輪舞曲 –獻給再也無法見面的你–》主題曲。

千葉雄喜將帶來以本名活動後的首場台灣演出。（So Wonderful 提供）千葉雄喜將帶來以本名活動後的首場台灣演出。（So Wonderful 提供）

《幸福是什麼？》以溫柔旋律描寫對幸福的追尋與失落，在劇中喪妻的男主角視角下更顯深刻。草彅剛在聽過這首歌後表示「千葉給人強烈的饒舌印象，這次我第一次聽到他唱帶有旋律、像歌謠曲般的作品，感覺非常新鮮。歌曲中隱約流露出一種悲戀的情緒，那股哀愁的旋律令人印象深刻、越聽越上癮。」強調這首主題曲帶著與以往日劇不同的異質感與新鮮氛圍，也為整部劇增添了新的刺激與色彩。

從代表作《Team 友達》到與 Megan Thee Stallion 合作的《MAMUSHI》，千葉雄喜以融合嘻哈、R&B、電子與日式美學的音樂語彙，成為日本當代嘻哈圈的重要象徵。近期他將活動重心移往美國，登上洛杉磯「The Roxy」及 88rising 主辦的「Head In The Clouds」音樂節，持續拓展國際舞台。

千葉雄喜是日本嘻哈指標人物。（So Wonderful 提供）千葉雄喜是日本嘻哈指標人物。（So Wonderful 提供）

這次千葉雄喜來台以「The Hip-Hop Movement: Yuki Chiba Live in Taipei 2025」為題，於12月14日在 Legacy TERA開唱，將以東京街頭能量與真摯創作感染台灣粉絲。

票券將於10月21日下午1點開賣，票價為 Wonderful Zone 3180 元、GA Zone 2480 元、身障/陪同席 1000 元。更多詳情請鎖定主辦單位So Wonderful社群專頁。

