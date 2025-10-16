自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（專訪）蔡思韵《泥娃娃》原型是她？中邪演到瘋了嚇壞人：別看著我

蔡思韵一改「文青女神」形象，在《泥娃娃》中化身地表最強孕婦。（記者潘少棠攝）蔡思韵一改「文青女神」形象，在《泥娃娃》中化身地表最強孕婦。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕蔡思韵近期主演的恐怖片《泥娃娃》叫好又叫座，她為電影接受專訪，透露在疫情過後找上門的總是社工、老師等較為文藝的角色，很想讓大家看到不一樣的蔡思韵，因此從去年《還錢》開始接觸喜劇，這次在《泥娃娃》接下了前所未有的角色，大讚是「史上最瘋」。

現年31歲的蔡思韵出道的第一部作品，就在《短暫的婚姻》中飾演媽媽，當時她才20出頭歲，笑說「我是老起來放」。如今第一次飾演孕婦就獻給了《泥娃娃》，她在片中演出神像修復師「慕華」，巧的是戲外教導她神像修復相關工作的老師，剛剛好也身懷六甲，她以這位溫柔的老師為參考原型，加上楊祐寧、導演解孟儒等人父的意見，塑造出了「慕華」一角。

蔡思韵拍攝《泥娃娃》甘之如飴，直言刺激又過癮。（記者潘少棠攝）蔡思韵拍攝《泥娃娃》甘之如飴，直言刺激又過癮。（記者潘少棠攝）

慕華在片中受到泥娃娃詛咒纏身，狀態低迷，戲外的蔡思韵也坦言拍攝過程都很低氣壓，加上那陣子都是拍夜戲，天亮才可以回去睡覺，儘管不至於無法出戲，但整個人的精神狀態都泡在《泥娃娃》的氣氛中。但蔡思韵甘之如飴，笑說這部片讓她很矛盾，因為那樣中邪發瘋的狀態，累的同時，卻又讓她直呼實在很刺激、好玩。

蔡思韵在《泥娃娃》癲狂下腰90度撐5分鐘不靠替身，如「大法師」驚悚再現。（天予電影提供）蔡思韵在《泥娃娃》癲狂下腰90度撐5分鐘不靠替身，如「大法師」驚悚再現。（天予電影提供）

她在片中「中邪發狂」，還得做出許多奇形怪狀的動作，下腰更是親力親為。蔡思韵直言這絕對是她出道以來「最瘋的角色」，連身邊親近的工作人員都嚇傻了，直言「妳不要看著我」，反而讓蔡思韵覺得演得很過癮。

蔡思韵在《泥娃娃》中揹著假肚子，長時間下來腰痠背痛。（天予電影提供）蔡思韵在《泥娃娃》中揹著假肚子，長時間下來腰痠背痛。（天予電影提供）

她為戲裝假肚子，坦言揹假肚子十分辛苦，長時間下來腳麻又痠痛，「我算是能夠感受到當媽媽的1/100的辛苦。」蔡思韵在拍攝時也想起自己的母親，偶爾會自責因為工作繁忙，時常不在家，儘管媽媽很支持她的工作，但也會說「我只能在網路上看到女兒」、「妳有沒有吃飯，怎麼又瘦了」，因此蔡思韵只要有時間就一定會跟家人吃飯，也笑說怕被媽媽念，「每個小朋友都是這樣的！」

蔡思韵全力衝事業，稱母親是她的「頭號粉絲」。（記者潘少棠攝）蔡思韵全力衝事業，稱母親是她的「頭號粉絲」。（記者潘少棠攝）

蔡思韵自疫情後工作量暴增，事業有成，但她坦言一度遇到瓶頸，前幾年被定型在社工、老師等較為文藝的角色，她一直以來都很想去嘗試新的挑戰，讓觀眾看到不一樣的蔡思韵。去年她在賀歲片《還錢》飾演竊盜集團的一員，蔡思韵就很開心獲得挑戰喜劇的機會，「讓大家發現我也可以好笑，這一次的恐怖片也是完全沒有過的樣子，對我來說都是很好的嘗試！」蔡思韵主演的電影《泥娃娃》已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中