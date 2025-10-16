（專訪）蔡思韵《泥娃娃》原型是她？中邪演到瘋了嚇壞人：別看著我

蔡思韵一改「文青女神」形象，在《泥娃娃》中化身地表最強孕婦。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕蔡思韵近期主演的恐怖片《泥娃娃》叫好又叫座，她為電影接受專訪，透露在疫情過後找上門的總是社工、老師等較為文藝的角色，很想讓大家看到不一樣的蔡思韵，因此從去年《還錢》開始接觸喜劇，這次在《泥娃娃》接下了前所未有的角色，大讚是「史上最瘋」。

現年31歲的蔡思韵出道的第一部作品，就在《短暫的婚姻》中飾演媽媽，當時她才20出頭歲，笑說「我是老起來放」。如今第一次飾演孕婦就獻給了《泥娃娃》，她在片中演出神像修復師「慕華」，巧的是戲外教導她神像修復相關工作的老師，剛剛好也身懷六甲，她以這位溫柔的老師為參考原型，加上楊祐寧、導演解孟儒等人父的意見，塑造出了「慕華」一角。

蔡思韵拍攝《泥娃娃》甘之如飴，直言刺激又過癮。（記者潘少棠攝）

慕華在片中受到泥娃娃詛咒纏身，狀態低迷，戲外的蔡思韵也坦言拍攝過程都很低氣壓，加上那陣子都是拍夜戲，天亮才可以回去睡覺，儘管不至於無法出戲，但整個人的精神狀態都泡在《泥娃娃》的氣氛中。但蔡思韵甘之如飴，笑說這部片讓她很矛盾，因為那樣中邪發瘋的狀態，累的同時，卻又讓她直呼實在很刺激、好玩。

蔡思韵在《泥娃娃》癲狂下腰90度撐5分鐘不靠替身，如「大法師」驚悚再現。（天予電影提供）

她在片中「中邪發狂」，還得做出許多奇形怪狀的動作，下腰更是親力親為。蔡思韵直言這絕對是她出道以來「最瘋的角色」，連身邊親近的工作人員都嚇傻了，直言「妳不要看著我」，反而讓蔡思韵覺得演得很過癮。

蔡思韵在《泥娃娃》中揹著假肚子，長時間下來腰痠背痛。（天予電影提供）

她為戲裝假肚子，坦言揹假肚子十分辛苦，長時間下來腳麻又痠痛，「我算是能夠感受到當媽媽的1/100的辛苦。」蔡思韵在拍攝時也想起自己的母親，偶爾會自責因為工作繁忙，時常不在家，儘管媽媽很支持她的工作，但也會說「我只能在網路上看到女兒」、「妳有沒有吃飯，怎麼又瘦了」，因此蔡思韵只要有時間就一定會跟家人吃飯，也笑說怕被媽媽念，「每個小朋友都是這樣的！」

蔡思韵全力衝事業，稱母親是她的「頭號粉絲」。（記者潘少棠攝）

蔡思韵自疫情後工作量暴增，事業有成，但她坦言一度遇到瓶頸，前幾年被定型在社工、老師等較為文藝的角色，她一直以來都很想去嘗試新的挑戰，讓觀眾看到不一樣的蔡思韵。去年她在賀歲片《還錢》飾演竊盜集團的一員，蔡思韵就很開心獲得挑戰喜劇的機會，「讓大家發現我也可以好笑，這一次的恐怖片也是完全沒有過的樣子，對我來說都是很好的嘗試！」蔡思韵主演的電影《泥娃娃》已在台上映。

