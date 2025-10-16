自由電子報
娛樂 最新消息

網友私訊轉賣BLACKPINK門票 屏東歌迷遭詐損失7600元

〔記者羅欣貞／屏東報導〕BLACKPINK旋風襲台，一名屏縣里港鄉吳姓歌迷在臉書向網友購買BLACKPINK演唱會門票遭到詐騙，損失7600元，警方受理報案展開調查，警方也呼籲，網路購票一定要謹慎小心。

屏縣里港警分局受理歌迷遭詐案。（屏縣里港警分局提供）屏縣里港警分局受理歌迷遭詐案。（屏縣里港警分局提供）

這起詐騙為被害人在自己臉書貼文要找高雄場BLACKPINK的演唱會門票，結果有不認識的網友私訊被害人，稱手中有搶到二張演唱會預售票，被害人於是轉帳7600元至歹徒提供的銀行帳戶，並約定一同至機台領取實體門票時交付，但對方之後又稱已將實體演唱會門票取出，約定於里港公園前交付，但一直未出現並將FB帳號刪除，被害人才驚覺受騙並報案。

不明網友私訊被害人。（屏縣里港警分局提供）不明網友私訊被害人。（屏縣里港警分局提供）

不明網友最後刪除帳號。（屏縣里港警分局提供）不明網友最後刪除帳號。（屏縣里港警分局提供）

里港警分局提醒，熱門演唱會門票相當搶手，轉讓商機甚大，也因此有歹徒藉機詐騙，臉書有許多利用民眾急需購買熱門演唱會門票的求票、讓票、換票、代購社團，遭詐騙的風險性相當高，建議選擇具有審核機制的網站購買，善用第三方支付，匯款前仔細確認交易對象及商品，以免受詐。

