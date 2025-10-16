車炫承公開癌患的一天 身上皮膚不停脫落

車炫承舞技高超身材健美，在IG上有許多陽光健壯的照片。（翻攝自IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕韓綜《單身即地獄》知名舞者車炫承自爆罹患白血病，震驚粉絲！他坦言剛開始他自己也難以接受，不敢告訴任何人，近日他公布近況，PO出住院的一天日常模樣令網友心疼不已。

車炫承在頻道PO出住院的一天日常，表示清晨5時半就起床後要進行簡單伸展運動，接著進行第一次抽血、量血壓、量體溫等檢查，然後必須服藥、用餐，他樂觀說道「一定要努力吃東西，這樣才能吃藥，恢復體力。」

車炫承於11日透過YouTube頻道，發布影片《白血病患者的一天》（翻攝自YT））

但是影片中他也表示，罹癌治療期間，皮膚不斷脫落，然後又長出新皮，他也展示了手掌皮膚脫皮的狀況，當天他的血液檢查結果，其中一項中性粒細胞指數數值僅200多，但正常應該要達到1000以上。

車炫承說一開始他無法接受罹癌事實，也不曉得要怎麼和別人開口，當他朝夢想一步步邁進時，卻收到罹患白血病消息，那瞬間一切都停止了，真的好無助，過了一段時間後慢慢平靜下來，才選擇向大眾公布正和病魔奮戰的消息。他在影片中也刮鬍子、洗澡，維持體能，畢竟「如果整天都躺著，反而會讓身體更虛弱。」

車炫承最初因擔任歌手宣美的伴舞而走紅，之後出演戀愛實境節目《單身即地獄》，憑健身體態與穩定舞技受到矚目。

