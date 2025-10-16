才19歲就翻車！《隱秘的角落》男星爆「出軌打人」前女友曬驗傷單

榮梓杉（左）遭前女友李禹熹爆料冷暴力又劈腿。（翻攝自微博，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕19歲中國演員榮梓杉曾演出賈樟柯電影《山河故人》出道，2020年在懸疑劇《隱秘的角落》飾演「朱朝陽」打開知名度，沒想到他昨（15）遭中國女星李禹熹發文爆料「戀愛期間出軌打人」，更曬出驗傷單，確診中度焦慮和憂鬱症，引發廣大微博網友關注，火速登熱搜。

李禹熹曬出驗傷單。（翻攝自微博）

據報導，自稱是榮梓杉前女友的李禹熹在微博發文，控訴「需要你（榮梓杉）的道歉」，指出和榮梓杉交往約1年2個月，沒想到男方8日動手，於是忍無可忍決定發文公諸於世。

據知，兩人於2024年8月正式交往，沒想到才戀愛三個月，榮梓杉就開始冷暴力，常不接電話，又曖昧至少3名女子，導致李禹熹罹患中度焦慮與憂鬱，直到2025年1月，李禹熹提分手，但才隔一個月又找他復合。

榮梓杉以《隱秘的角落》朱朝陽一角打開知名度。（翻攝自豆瓣）

直到今年10月8日，榮梓杉將李禹熹摔到地上，頭和肩直接撞地，怎知榮梓杉經紀人更報警稱女生是狂熱粉絲，私闖民宅；10月12日李禹熹去做傷情鑑定時，發現榮梓杉也在，揚言雙方是互毆，要檢查手部的傷，目前案件在等待鑑定結果。

李禹熹痛批榮梓杉永遠是「利益至上」、「虛偽涼薄」的人，毫無真心，強調出面發文，是因不希望更多女孩上當受騙；榮梓杉與經紀公司目前尚未回應。

榮梓杉（右）曾拍過賈樟柯的《山河故人》。（翻攝自豆瓣）

榮梓杉就讀中央戲劇學院，年紀輕輕就以《山河故人》的童年張到樂一角登上坎城影展主競賽單元，曾在韓國釜山第二屆亞洲內容大獎榮獲「最佳新人男演員」，原本前途無量，豈料遭爆黑料，未來演藝之路恐蒙塵。

